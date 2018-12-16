Для расчетов эксперты использовали данные Росстата по ежемесячным выплатам зарплат за 2015-2017 годы. В декабре выплаты всегда возрастали на десятки процентов, а где-то в разы, то есть организации платили годовые премии сотрудникам.
Если выявленные тенденции сохранятся, то самые большие доплаты в этом году получат работники финансовой и страховой сферы - в среднем 82 тысячи рублей. Причем премии почти равны средней зарплате в этом секторе, то есть финансисты практически получат тринадцатую зарплату.
Увы, ни одна другая отрасль до столь щедрого вознаграждения не дотянула. Советские традиции тринадцатой зарплаты канули в Лету, констатируют аналитики. За финансистами с большим отрывом идут работники добывающих отраслей (33,1 тысячи рублей), системы государственного управления и обеспечения безопасности (29,9 тысячи).
В сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений ожидаются премии в 20 тысяч рублей, а в области информации и связи - в 15,9 тысячи рублей. На этом перечень самых премируемых профессий заканчивается.
Среднюю по стране премию в 13 тысяч рублей прогнозируют специалистам по операциям с недвижимостью. Вознаграждение в остальных отраслях будет ниже среднего. Здесь и сельское хозяйство, и торговля, и ремонт автомобилей. Меньше всех, как ожидается, будут премии у работников общепита и гостиничного хозяйства - 2,3 тысячи рублей.
Подобный рейтинг предновогодней щедрости работодателей аналитики составили и для регионов. Лидером в абсолютном выражении является Якутия, где средний размер премий составит 38,6 тысячи рублей. Далее следуют Чукотка (36 тысяч) и Москва (35,6 тысячи).
А вот минимальные прибавки к зарплате ожидаются в Мордовии (5,4 тысячи рублей), Брянской области (4,9 тысячи) и Ингушетии (4,7 тысячи рублей).
Примечательно, что ни в одном регионе России размер декабрьских премиальных выплат не оказался сопоставимым с размером средней заработной платы, отмечают эксперты.
"Годовые премии будут платить однозначно. Более того, на многих предприятиях и во многих видах деятельности такие выплаты в принципе зафиксированы в условиях контракта с учетом рентабельности предприятия", - говорит директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.
Финансисты получают такие бонусы всегда, как бы они ни работали, даже если у них будет отрицательный результат. Всегда бывают премии в сфере добычи полезных ископаемых, тем более что добыча в этом году показывает рекордные результаты, поясняет эксперт. Что касается прочих видов деятельности, то здесь все зависит от того, как предприятия сработают в этом году, и от того, какие ожидания у бизнеса на ближайший квартал.
Рост в промышленности замедлился. Сдерживает его неопределенность экономической ситуации, увеличение издержек и недостаточный спрос. Но, несмотря на это, какую-то премию предприниматели обязательно выплатят, уверен Остапкович. "Если они на фоне стагнации еще и не будут мотивировать своих сотрудников, тогда дела у них пойдут совсем плохо", - говорит он.