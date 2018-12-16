По итогам этого года россияне в среднем получат премию в 13 тысяч рублей, прогнозируют аналитики компании "ФинЭкспертиза" (исследование есть в распоряжении "РГ"). По сравнению с прошлым годом декабрьские дополнительные выплаты вырастут на 6,6 процента. На щедрое вознаграждение могут надеяться представители только некоторых секторов экономики.

Для расчетов эксперты использовали данные Росстата по ежемесячным выплатам зарплат за 2015-2017 годы. В декабре выплаты всегда возрастали на десятки процентов, а где-то в разы, то есть организации платили годовые премии сотрудникам.

Если выявленные тенденции сохранятся, то самые большие доплаты в этом году получат работники финансовой и страховой сферы - в среднем 82 тысячи рублей. Причем премии почти равны средней зарплате в этом секторе, то есть финансисты практически получат тринадцатую зарплату.

Увы, ни одна другая отрасль до столь щедрого вознаграждения не дотянула. Советские традиции тринадцатой зарплаты канули в Лету, констатируют аналитики. За финансистами с большим отрывом идут работники добывающих отраслей (33,1 тысячи рублей), системы государственного управления и обеспечения безопасности (29,9 тысячи).

В сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений ожидаются премии в 20 тысяч рублей, а в области информации и связи - в 15,9 тысячи рублей. На этом перечень самых премируемых профессий заканчивается.

Среднюю по стране премию в 13 тысяч рублей прогнозируют специалистам по операциям с недвижимостью. Вознаграждение в остальных отраслях будет ниже среднего. Здесь и сельское хозяйство, и торговля, и ремонт автомобилей. Меньше всех, как ожидается, будут премии у работников общепита и гостиничного хозяйства - 2,3 тысячи рублей.

Подобный рейтинг предновогодней щедрости работодателей аналитики составили и для регионов. Лидером в абсолютном выражении является Якутия, где средний размер премий составит 38,6 тысячи рублей. Далее следуют Чукотка (36 тысяч) и Москва (35,6 тысячи).

Самую большую тринадцатую зарплату получат финансисты - свыше 80 тысяч рублей

А вот минимальные прибавки к зарплате ожидаются в Мордовии (5,4 тысячи рублей), Брянской области (4,9 тысячи) и Ингушетии (4,7 тысячи рублей).

Примечательно, что ни в одном регионе России размер декабрьских премиальных выплат не оказался сопоставимым с размером средней заработной платы, отмечают эксперты.

"Годовые премии будут платить однозначно. Более того, на многих предприятиях и во многих видах деятельности такие выплаты в принципе зафиксированы в условиях контракта с учетом рентабельности предприятия", - говорит директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Финансисты получают такие бонусы всегда, как бы они ни работали, даже если у них будет отрицательный результат. Всегда бывают премии в сфере добычи полезных ископаемых, тем более что добыча в этом году показывает рекордные результаты, поясняет эксперт. Что касается прочих видов деятельности, то здесь все зависит от того, как предприятия сработают в этом году, и от того, какие ожидания у бизнеса на ближайший квартал.

Рост в промышленности замедлился. Сдерживает его неопределенность экономической ситуации, увеличение издержек и недостаточный спрос. Но, несмотря на это, какую-то премию предприниматели обязательно выплатят, уверен Остапкович. "Если они на фоне стагнации еще и не будут мотивировать своих сотрудников, тогда дела у них пойдут совсем плохо", - говорит он.