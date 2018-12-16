Новости

Рогозин: Полеты на МКС по сверхбыстрой схеме начнутся через 1,5 года 20:59
Минск назвал "буйной фантазией" сообщения о секретном совещании Лукашенко 20:59
В Вологде более 30 жильцов пострадавшего дома заселились в гостиницы 20:46
Конькобежец Семериков завоевал "золото" КМ на дистанции 5000 метров 20:32
Более 40 человек пострадали при взрыве в японской рюмочной 20:02
В Дагестане задержан участник перестрелки с четырьмя ранеными 20:02
Хоккейная сборная России установила новый рекорд посещаемости 19:36
Молдавский епископ: Это пародия на автокефалию 19:16
Бойцы ДНР ранили пятерых киевских диверсантов 19:06
В Дагестане четыре человека получили ранения в ходе перестрелки 18:42
Шведы выиграли мужскую эстафету на этапе КМ по биатлону в Австрии 18:41
Медведев поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах 18:30
В Петербурге женщина и трое детей пострадали при наезде иномарки 18:30
В Кировской области в аварии погибли два человека 17:50
ЭПЦ считает митрополита Онуфрия единственным главой православия на Украине 17:50
Захарова призвала оценить фейки BBC о "российском следе" во Франции 17:23
Lada Granta за 200 000 рублей: есть ли смысл ее покупать 17:15
В Вологде МЧС начало разбор завалов дома, где произошел взрыв газа 16:58
Москвичей ожидает самая холодная ночь с начала зимы 16:40
В УПЦ сравнили раскольников с персонажами басни Крылова 16:40
В Петербурге иномарка сбила на переходе женщину с двумя детьми 16:38
Вонючую воду во Владимире признали годной для питья 16:33
ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья 16:31
США назвали цену истребителя шестого поколения 16:04
"Белавиа" с 17 декабря открывает новый рейс Минск-Воронеж 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
Задайте вопрос главе Минприроды РФ Дмитрию Кобылкину
16.12.2018 19:30
Рубрика: Спорт

Восстание "Автодора"

Саратовский клуб победил питерский "Зенит" в Единой лиге, уступая по ходу матча 19 очков
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск №7746 (283)
Центральный матч очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги между саратовским "Автодором" и питерским "Зенитом" подарил зрителям шикарный сюжет. Хозяева победили с минимальной разницей в счете (95:94), уступая по ходу встречи 19 очков.
Центровой "Автодора" Артем Забелин сыграл очень полезно и эффектно. Фото: Единая лига ВТБ Центровой "Автодора" Артем Забелин сыграл очень полезно и эффектно. Фото: Единая лига ВТБ
Центровой "Автодора" Артем Забелин сыграл очень полезно и эффектно. Фото: Единая лига ВТБ

"Зенит" в этом сезоне выступает крайне неровно. Бронзовый призер Единой лиги 2017/18 в нашем турнире уже уступил двум основным конкурентам - краснодарскому "Локомотиву-Кубани" и казанскому УНИКСу. А в Еврокубке перед последним туром первого группового этапа питерцы рискуют оказаться за бортом следующей стадии Топ-16. Поэтому победа в Саратове принципиально важна была для общего настроения команды.

Фото: РИА Новости
ЦСКА и "Химки" сыграли в регулярном чемпионате Евролиги по баскетболу

Гости на берегах Волги начали здорово: набрав десяток безответных очков подряд, уже в середине стартовой четверти "Зенит" получил ощутимое преимущество - 15:7. В следующей десятиминутке после двух попаданий Джеррода Ютоффа подопечные Василия Карасева повели 44:29. В дебюте второй половины перевес питерцев достиг максимума - 67:48. В этот момент многим показалось, что встреча уже была решена. Но с этим не согласились баскетболисты "Автодора".

Они начали затяжную погоню и уже к 33-й минуте благодаря точному трехочковому броску Трэ МакЛина вышли вперед - 82:81. Удивительно, но окончательный результат был установлен, когда до сирены об окончании основного времени оставалось 1.01. На последней минуте никто из соперников не сумел поразить цель.

У победителей лучшими бомбардирами стали Перрин Бьюфорд (18 очков), Энтони Айрлэнд (17), Артем Забелин (14) и Трэ Голден, в составе гостей основной вклад в командную копилку совершили Евгений Воронов (22), Сергей Карасев (21) и Джален Рейнольдс (17). Причем питерцы реализовали все свои штрафные (16 из 16), но для победы этого не хватило.

На последней минуте матча в Саратове никому из соперников не удалось поразить кольцо. Для баскетбола на таком уровне случай довольно редкий

Сербский наставник "Автодора" Душан Алимпиевич, возглавивший саратовцев в середине ноября, не поскупился на эпитеты по поводу волевого успеха волжан:

- Это была одна из самых драгоценных побед в моей тренерской карьере. Все лучшие слова достаются игрокам, потому что в большом перерыве они смогли измениться. Они знали, о чем мы договаривались перед матчем, но применили это на площадке во второй половине. Полагаю, это и есть самое ценное для меня, потому что если вы признаете свои ошибки, то можете продолжать идти дальше и становиться лучше. Удивительный факт: нам удалось выиграть этот матч несмотря на то, что "Зенит" забил 12 трехочковых, показав 46 процентов реализации бросков из-за дуги, а также забросил все 16 штрафных.

Фото: EPA
На чемпионате мира российские пловцы завоевали 6 золотых медалей

Рулевой "Зенита" Василий Карасев так объяснил основные причины поражения: "Старались донести до ребят, что при большом преимуществе нужно останавливать атаки саратовской команды, где-то даже через фол. Но в итоге позволили "Автодору" забивать легкие мячи. Соперники почувствовали игру, их погнали трибуны, все это и привело к итоговому результату".

Результаты остальных матчей тура: "Енисей" (Красноярск) - ВЭФ (Латвия) - 75:67, "Астана" (Казахстан) - "Калев" (Эстония) - 105:78, "Парма" (Пермь) - УНИКС (Казань) - 68:66. Встречи "Химки" (Московская обл.) - "Нижний Новгород" и "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) завершились уже после подписания этого номера "РГ".

Игры следующего тура состоятся 22-24 декабря, далее до Нового года пройдет только одна встреча - "Калев" - ЦСКА.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минск назвал "буйной фантазией" сообщения о секретном совещании Лукашенко
Рогозин: Полеты на МКС по сверхбыстрой схеме начнутся через 1,5 года
Бойцы ДНР ранили пятерых киевских диверсантов
Захарова призвала оценить фейки BBC о "российском следе" во Франции
В Швейцарии в ДТП с автобусом пострадали десять россиян