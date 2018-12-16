Центральный матч очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги между саратовским "Автодором" и питерским "Зенитом" подарил зрителям шикарный сюжет. Хозяева победили с минимальной разницей в счете (95:94), уступая по ходу встречи 19 очков.

"Зенит" в этом сезоне выступает крайне неровно. Бронзовый призер Единой лиги 2017/18 в нашем турнире уже уступил двум основным конкурентам - краснодарскому "Локомотиву-Кубани" и казанскому УНИКСу. А в Еврокубке перед последним туром первого группового этапа питерцы рискуют оказаться за бортом следующей стадии Топ-16. Поэтому победа в Саратове принципиально важна была для общего настроения команды.

Гости на берегах Волги начали здорово: набрав десяток безответных очков подряд, уже в середине стартовой четверти "Зенит" получил ощутимое преимущество - 15:7. В следующей десятиминутке после двух попаданий Джеррода Ютоффа подопечные Василия Карасева повели 44:29. В дебюте второй половины перевес питерцев достиг максимума - 67:48. В этот момент многим показалось, что встреча уже была решена. Но с этим не согласились баскетболисты "Автодора".

Они начали затяжную погоню и уже к 33-й минуте благодаря точному трехочковому броску Трэ МакЛина вышли вперед - 82:81. Удивительно, но окончательный результат был установлен, когда до сирены об окончании основного времени оставалось 1.01. На последней минуте никто из соперников не сумел поразить цель.

У победителей лучшими бомбардирами стали Перрин Бьюфорд (18 очков), Энтони Айрлэнд (17), Артем Забелин (14) и Трэ Голден, в составе гостей основной вклад в командную копилку совершили Евгений Воронов (22), Сергей Карасев (21) и Джален Рейнольдс (17). Причем питерцы реализовали все свои штрафные (16 из 16), но для победы этого не хватило.

На последней минуте матча в Саратове никому из соперников не удалось поразить кольцо. Для баскетбола на таком уровне случай довольно редкий

Сербский наставник "Автодора" Душан Алимпиевич, возглавивший саратовцев в середине ноября, не поскупился на эпитеты по поводу волевого успеха волжан:

- Это была одна из самых драгоценных побед в моей тренерской карьере. Все лучшие слова достаются игрокам, потому что в большом перерыве они смогли измениться. Они знали, о чем мы договаривались перед матчем, но применили это на площадке во второй половине. Полагаю, это и есть самое ценное для меня, потому что если вы признаете свои ошибки, то можете продолжать идти дальше и становиться лучше. Удивительный факт: нам удалось выиграть этот матч несмотря на то, что "Зенит" забил 12 трехочковых, показав 46 процентов реализации бросков из-за дуги, а также забросил все 16 штрафных.

Рулевой "Зенита" Василий Карасев так объяснил основные причины поражения: "Старались донести до ребят, что при большом преимуществе нужно останавливать атаки саратовской команды, где-то даже через фол. Но в итоге позволили "Автодору" забивать легкие мячи. Соперники почувствовали игру, их погнали трибуны, все это и привело к итоговому результату".

Результаты остальных матчей тура: "Енисей" (Красноярск) - ВЭФ (Латвия) - 75:67, "Астана" (Казахстан) - "Калев" (Эстония) - 105:78, "Парма" (Пермь) - УНИКС (Казань) - 68:66. Встречи "Химки" (Московская обл.) - "Нижний Новгород" и "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) завершились уже после подписания этого номера "РГ".

Игры следующего тура состоятся 22-24 декабря, далее до Нового года пройдет только одна встреча - "Калев" - ЦСКА.