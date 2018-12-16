ЦБ по итогам пятничного заседания совета директоров увеличил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, теперь она составляет 7,75 процента годовых. В итоговом релизе Банк России указал, что это решение носит упреждающий характер, оно направлено на обуздание инфляционных рисков на краткосрочном горизонте.
К концу года рост цен действительно начал ускоряться. По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция составила 3,8 процента, увеличившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с октябрем. По состоянию на 10 декабря этот показатель превышал уже 3,9 процента. Разгон инфляции в ноябре Центробанк связал с быстро дорожающими продовольственными товарами (это в целом стандартное явление для конца осени - начала зимы), а также подстройкой цен под уже состоявшееся ослабление рубля и реакцией рынков на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Свою лепту внес и рост инфляционных ожиданий населения, причем их дальнейшая динамика пока остается неопределенной.
Инфляция по итогам 2018 года, по прогнозу Банка России, составит 3,9-4,2 процента, что вписывается в цель регулятора, заявленную как "инфляция вблизи четырех процентов". Но под влиянием увеличения ставки НДС и ослабления рубля темпы роста цен потом ускорятся, ожидает ЦБ.
По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, пик роста придется на март-апрель 2019 года, когда годовая инфляция может превысить 5,5 процента или даже достичь 6 процентов. Опережающая реакция в виде увеличения ключевой ставки позволит обеспечить дальнейшее снижение инфляции. В ЦБ ожидают, что темпы роста потребительских цен начнут замедляться со второго полугодия 2019 года, а к 4 процентам годовая инфляция вернется в первой половине 2020 года.
На прошлом заседании в октябре Банк России не стал менять ключевую ставку, в сентябре впервые с 2014 года повысил ее (с 7,25 до 7,5 процента) на фоне усиления санкционных рисков и их давления на финансовые рынки и инфляцию. Тогда же для стабилизации курса рубля Банк России продлил до конца года начавшийся по факту еще в августе мораторий на закупки валюты на открытом рынке для минфина в рамках бюджетного правила.
Прогнозы ЦБ по инфляции учитывают его решение вернуться к покупке валюты на внутреннем рынке с 15 января. Параметры приобретения отложенных с лета объемов будут объявлены уже после этой даты.
По мнению аналитиков, решение Банка России повысить ключевую ставку в существенной мере продиктовано именно планами вернуться на валютный рынок. При текущих ценах на нефть (около 60 долларов за баррель) регулятор будет покупать примерно по три-четыре миллиарда долларов в месяц, то есть в два раза меньше, чем в июне - августе, говорит главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. При этом неизменность схемы покупок (сохраняется обязательство ЦБ каждый день приобретать определенную сумму валюты) лишит Банк России гибкости - на случай негативных изменений во внешней конъюнктуре может понадобиться ручная подстройка бюджетного правила, допускает аналитик.
С другой стороны, вероятно сниженные в первое время объемы покупки валюты и высокая осторожность в приобретении оставшихся с августа объемов могут сформировать позитивный импульс для курса рубля, не исключает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. ЦБ в очередной раз подтвердил контроль над рынком, просигнализировав инвесторам повышением ставки о том, что текущие как внешние (риски рыночной волатильности и санкционные риски), так и внутренние (проинфляционные) риски находятся под бдительной оценкой регулятора, считает эксперт.
Отложенные покупки могут быть проведены постепенно в течение 2019 года и последующих лет, чтобы сгладить потенциально негативное влияние на курс рубля. Если раньше в ЦБ говорили, что могут докупить выпавшие объемы к 2021 году, то теперь из слов Набиуллиной следует, что процесс способен растянуться и на более долгий срок.
При этом Набиуллина подчеркнула, что Банк России надолго сохранит консервативный подход к денежно-кредитной политике. Ее смягчение глава ЦБ допустила в конце 2019-го - начале 2020 года. По прогнозу Орловой, на следующем заседании 8 февраля Банк России не станет менять ключевую ставку, да и в целом дополнительные изменения монетарной политики маловероятны, пока Центробанк не увидит угрозы своему прогнозу по инфляционному пику 5,5-6 процентов.
Нынешнее же повышение ключевой ставки продолжит тенденцию к росту ставок по банковским вкладам, сформировавшуюся еще несколько месяцев назад. Это поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления, надеются в Банке России. Ставки по кредитам на фоне увеличения ключевой ставки, впрочем, тоже продолжат расти.
В частности, в ближайшие месяцы следует ожидать сопоставимого с ростом ключевой ставки повышения процентных ставок по ипотечным кредитам, говорит главный аналитик банка "ДельтаКредит" Наталья Ващелюк. При этом спрос на улучшение жилищных условий (как на повышение качества, так и на расширение площади жилья) в России остается высоким, цены на недвижимость в большинстве регионов по-прежнему находятся на достаточно комфортном уровне, а ставки по ипотеке пока лишь незначительно превышают исторические минимумы, достигнутые в середине этого года, констатирует она.
В 2019 году рынок ипотеки также сохраняет потенциал для роста - выдача ипотечных кредитов может вырасти на 1-2 процента по сравнению с рекордным значением 2018 года при формировании средневзвешенной ставки вблизи десяти процентов, полагает Ващелюк.