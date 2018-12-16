Банк России второй и последний раз в этом году повысил ключевую ставку, напрямую указав, что это фактически страховка от инфляционных рисков. Также регулятор подтвердил свои планы вернуться после новогодних праздников к покупкам валюты для минфина на бирже, посчитав рубль готовым к этому. Повышение ключевой ставки, вернувшейся в итоге к уровню конца 2017 года, увеличит стоимость кредитов, включая ипотеку, но также сделает банковские вклады более доходными.

ЦБ по итогам пятничного заседания совета директоров увеличил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, теперь она составляет 7,75 процента годовых. В итоговом релизе Банк России указал, что это решение носит упреждающий характер, оно направлено на обуздание инфляционных рисков на краткосрочном горизонте.

Весной показатель годовой инфляции достигнет своего пика 5,5-6 процентов, а потом начнет плавно снижаться, рассчитывают в Банке России

К концу года рост цен действительно начал ускоряться. По данным Росстата, в ноябре годовая инфляция составила 3,8 процента, увеличившись на 0,3 процентных пункта по сравнению с октябрем. По состоянию на 10 декабря этот показатель превышал уже 3,9 процента. Разгон инфляции в ноябре Центробанк связал с быстро дорожающими продовольственными товарами (это в целом стандартное явление для конца осени - начала зимы), а также подстройкой цен под уже состоявшееся ослабление рубля и реакцией рынков на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Свою лепту внес и рост инфляционных ожиданий населения, причем их дальнейшая динамика пока остается неопределенной.

Инфляция по итогам 2018 года, по прогнозу Банка России, составит 3,9-4,2 процента, что вписывается в цель регулятора, заявленную как "инфляция вблизи четырех процентов". Но под влиянием увеличения ставки НДС и ослабления рубля темпы роста цен потом ускорятся, ожидает ЦБ.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, пик роста придется на март-апрель 2019 года, когда годовая инфляция может превысить 5,5 процента или даже достичь 6 процентов. Опережающая реакция в виде увеличения ключевой ставки позволит обеспечить дальнейшее снижение инфляции. В ЦБ ожидают, что темпы роста потребительских цен начнут замедляться со второго полугодия 2019 года, а к 4 процентам годовая инфляция вернется в первой половине 2020 года.

На прошлом заседании в октябре Банк России не стал менять ключевую ставку, в сентябре впервые с 2014 года повысил ее (с 7,25 до 7,5 процента) на фоне усиления санкционных рисков и их давления на финансовые рынки и инфляцию. Тогда же для стабилизации курса рубля Банк России продлил до конца года начавшийся по факту еще в августе мораторий на закупки валюты на открытом рынке для минфина в рамках бюджетного правила.

Прогнозы ЦБ по инфляции учитывают его решение вернуться к покупке валюты на внутреннем рынке с 15 января. Параметры приобретения отложенных с лета объемов будут объявлены уже после этой даты.

По мнению аналитиков, решение Банка России повысить ключевую ставку в существенной мере продиктовано именно планами вернуться на валютный рынок. При текущих ценах на нефть (около 60 долларов за баррель) регулятор будет покупать примерно по три-четыре миллиарда долларов в месяц, то есть в два раза меньше, чем в июне - августе, говорит главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. При этом неизменность схемы покупок (сохраняется обязательство ЦБ каждый день приобретать определенную сумму валюты) лишит Банк России гибкости - на случай негативных изменений во внешней конъюнктуре может понадобиться ручная подстройка бюджетного правила, допускает аналитик.

Ставки по ипотеке вырастут на те же 0,25%, в следующем году при формировании средневзвешенной ставки вблизи 10% рынок ипотеки все равно ждет новый рекорд выдач

С другой стороны, вероятно сниженные в первое время объемы покупки валюты и высокая осторожность в приобретении оставшихся с августа объемов могут сформировать позитивный импульс для курса рубля, не исключает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. ЦБ в очередной раз подтвердил контроль над рынком, просигнализировав инвесторам повышением ставки о том, что текущие как внешние (риски рыночной волатильности и санкционные риски), так и внутренние (проинфляционные) риски находятся под бдительной оценкой регулятора, считает эксперт.

Осторожный подход ЦБ к покупкам валюты может сформировать позитивный импульс для рубля. Фото: Александр Корольков

Отложенные покупки могут быть проведены постепенно в течение 2019 года и последующих лет, чтобы сгладить потенциально негативное влияние на курс рубля. Если раньше в ЦБ говорили, что могут докупить выпавшие объемы к 2021 году, то теперь из слов Набиуллиной следует, что процесс способен растянуться и на более долгий срок.

При этом Набиуллина подчеркнула, что Банк России надолго сохранит консервативный подход к денежно-кредитной политике. Ее смягчение глава ЦБ допустила в конце 2019-го - начале 2020 года. По прогнозу Орловой, на следующем заседании 8 февраля Банк России не станет менять ключевую ставку, да и в целом дополнительные изменения монетарной политики маловероятны, пока Центробанк не увидит угрозы своему прогнозу по инфляционному пику 5,5-6 процентов.

Нынешнее же повышение ключевой ставки продолжит тенденцию к росту ставок по банковским вкладам, сформировавшуюся еще несколько месяцев назад. Это поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления, надеются в Банке России. Ставки по кредитам на фоне увеличения ключевой ставки, впрочем, тоже продолжат расти.

В частности, в ближайшие месяцы следует ожидать сопоставимого с ростом ключевой ставки повышения процентных ставок по ипотечным кредитам, говорит главный аналитик банка "ДельтаКредит" Наталья Ващелюк. При этом спрос на улучшение жилищных условий (как на повышение качества, так и на расширение площади жилья) в России остается высоким, цены на недвижимость в большинстве регионов по-прежнему находятся на достаточно комфортном уровне, а ставки по ипотеке пока лишь незначительно превышают исторические минимумы, достигнутые в середине этого года, констатирует она.

В 2019 году рынок ипотеки также сохраняет потенциал для роста - выдача ипотечных кредитов может вырасти на 1-2 процента по сравнению с рекордным значением 2018 года при формировании средневзвешенной ставки вблизи десяти процентов, полагает Ващелюк.