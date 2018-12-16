Башня "Эволюция" совсем скоро станет головным офисом "Транснефти". На территории площадью практически 100 тысяч квадратных метров сосредоточится огромный интеллектуальный ресурс - здесь будут работать сотрудники большинства столичных подразделений компании.

Само название, кажется, предопределило судьбу здания - строительству и становлению "Эволюции" предшествовали годы планировок, смен концепций и сложнейших инженерных расчетов. И сейчас 54-этажный небоскреб - один из самых выдающихся с технической и архитектурной точек зрения городских проектов в Москве, доминанта не только делового центра столицы, но и всего города: ведь даже приблизительно схожих проектов по всему миру не так уж и много, а если обращать внимание на детали, то и вообще не найти.

Богатая родословная

"Эволюция" относится к так называемым twisted buildings (дословно "витые здания"), первые представители которых были построены в начале нулевых. Выделить общие критерии для такого типа зданий сложно - в большинстве проектов конструктивные задачи решаются отличными друг от друга способами, а внешнее сходство самих строений может быть чисто символическим. Неизменно лишь одно - "закрученность" силуэта здания.

В числе первых twisted buildings - 190-метровый дом Turning Torso в Мальмё (Швеция). Автором идеи выступил знаменитый испано-швейцарский архитектор Сантьяго Калатрава. Шведский проект послужил первопроходцем в деле продвижения подобных идей в архитектуре, однако в процессе строительства авторы столкнулись с рядом трудностей, которые, с одной стороны, увеличили смету проекта, с другой - предоставили другим архитекторам бесценный опыт.

Еще один представитель этой категории небоскребов - Шанхайская башня. 632-метровый китайский исполин на данный момент одно из высочайших зданий в мире.

Концепция twisted buildings в различном виде реализовывалась в Панаме, Америке, Объединенных Арабских Эмиратах. При всем многообразии проектов их отличие от "Эволюции" весьма велико. В каких-то случаях это угол изгиба, в других - масштабы строительства и технологическая начинка.

Изящество передовых технологий

Закрученная форма московского небоскреба отсылает к внешнему виду цепочки ДНК - символу эволюции как таковой. Каждый этаж повернут на определенный градус по сравнению с предыдущим, их суммарный поворот 153 градуса. Это наибольший показатель среди зданий подобного класса.

255 метров составляет высота башни "Эволюция". В здании 54 этажа

Масштаб задумки предопределил большое количество не применявшихся до этого методов и конструкторских решений, многие из которых разрабатывались фактически с чистого листа. Сегодня они становятся основой для стандартов и рекомендаций. Основным моментом была правильная балансировка каркаса. Фасад башни целиком состоит из холодногнутого стекла. Эта технология позволяет уже готовым стеклам изменять свою форму под давлением рамы, обретая предусмотренные проектом очертания. Никакого дополнительного термического воздействия не требуется.

Отметившая 25-летний юбилей "Транснефть" продолжает свой путь, и это - путь эволюции

Используемый материал позволил реализовать важное дизайнерское решение - городская панорама отражается в окнах башни целиком под наклоном в 90 градусов, создавая неповторимый оптический эффект.

Все для комфорта сотрудников

Концентрация технологических решений на квадратный метр нового здания "Транснефти" поражает воображение. Тут и безоговорочно лучшие в индустрии лифты, и продуманная система вентиляции, и "умные" шторы с возможностью детальной настройки под себя.

Из решений в сфере безопасности - площадка на крыше, технические этажи, противопожарные лестницы, системы пожаротушения. Вход и выход в башню осуществляются по трем маршрутам, один из которых выводит прямо в метро.

Не в последнюю очередь технологов и проектировщиков занимали вопросы освещения здания. Внутри - мягкая адаптивная система, позволяющая подобрать максимально подходящий для ситуации режим. Предусмотрены опции как для повседневной работы, так и для переговоров. Внешнюю иллюминацию "Эволюции" обеспечивает специальная система, сконструированная в корпусе здания. Некоторое количество пространства для освещения выделено для особой цели - на стене здания элегантно высвечен логотип "Транснефти".