"Белавиа" с 17 декабря открывает новый рейс Минск-Воронеж

С наступающего понедельника, 17 декабря, белорусским путешественникам, чтобы добраться до города воинской славы - Воронежа, где три века назад по чертежам Петра Великого были заложены 30 военных судов, будет достаточно и полутора часов. Авиакомпания "Белавиа", как ранее и анонсировал "СОЮЗ", отправляет в полет первых пассажиров нового регулярного рейса Минск-Воронеж-Минск, сообщает БЕЛТА.

Полеты по новому маршруту, который для авиаторов стал десятым в российские регионы, организованы четыре раза в неделю с вылетом из белорусской столицы в 23.05 по понедельникам, средам, четвергам и субботам и прибытием в международный аэропорт Воронеж на следующий день в 00.30. Они будут осуществляться на самолете CRJ-200 (49 мест) и Embraer - 175 (76 мест). Обратный вылет запланирован в 05.35 по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 07.05. Кстати, стоимость авиабилетов, уточняет авиакомпания, в одну сторону начинается от 96 евро, включая таксы и сборы, и от 179 евро - в оба конца.

Стоит напомнить, что с этого года крупнейший белорусский авиаперевозчик выполняет регулярные рейсы в московские аэропорты Домодедово и Жуковский, Пулково (Санкт-Петербург), аэропорт Краснодара, Стригино (Нижний Новгород), Сочи, Храброво (Калининград), аэропорт Казани, Платов (Ростов-на-Дону). А базируется компания в Национальном аэропорту Минск, от куда регулярно стартует в 50 аэропортов 27 стран Европы и Азии.