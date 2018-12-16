Биатлонистка Ильченко получила разрешение выступать за Россию

Российская биатлонистка Кристина Ильченко получила разрешение представлять нашу национальную команду на международных соревнованиях. Об этом сообщил журналистам глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин.

Соответствующее решение принял исполком IBU. Ильченко, напомним, начинала карьеру как российская спортсменка, однако в 2015 году по приглашению бывшего тренера нашей женской сборной Владимира Королькевича перешла в команду Белоруссии.

Тем не менее, перед началом нынешнего сезона Кристина приняла решение вернуться в российскую сборную. Руководство нашего биатлона не стало чинить спортсменке препятствий, и она была включена в заявку команды России на Кубок мира. Однако до сегодняшнего дня Ильченко не имела права выходить на старты, так как смена спортивного гражданства не была подтверждена IBU.

Теперь этот вопрос решен. Кристина Ильченко может провести за Россию первую гонку после возвращения уже на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, он пройдет с 20 по 23 декабря.