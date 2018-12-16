Трубопроводы "Транснефти" проходят по 61 региону России. И компания активно участвует в социальной жизни территорий: строятся стадионы и больницы, обновляются школы и детские сады, прокладываются дороги и линии электропередачи, возводятся храмы.

Дома, мосты, дороги

Вместе с ростом трубопроводной системы растут и отчисления в федеральный и региональные бюджеты. А благодаря инвестиционным проектам компании за последние 10 лет новые рабочие места получили более 13,5 тысячи человек по всей стране. При этом одно штатное место на трубопроводе обеспечивает занятость 5-6 человек в смежных отраслях - энергетике, строительстве, транспорте. Так что для регионов новые трубы становятся мощным стимулом для экономического и социального развития. Только ТС ВСТО обеспечила занятость более 9 тысяч человек, из которых 70 процентов - местные жители.

С появлением ТС ВСТО в Якутии, Красноярском крае, Иркутской и Амурской областях построено 26 жилых домов на 680 квартир. Для многих поселков они стали первыми новостройками за много лет. Проложенные компанией дороги и возведенные мосты помогли связать между собой удаленные районы. Например, в Якутии "Транснефть" построила девять мостов, крупнейший из которых - 125-метровый автомобильный через реку Мурбай - соединил два села с внешним миром. Нужны мосты и обжитым территориям: летом в Краснодарском крае "Транснефть" проложила автомобильный мост через реку Богаго и построила подъездную дорогу к памятнику советским воинам.

Мощную поддержку от "Транснефти" получили жители, в том числе и общины малочисленных народов Эвенкийского района, когда на севере Красноярского края был проложен трубопровод Куюмба - Тайшет. В поселке Куюмба появились школа и детский сад, в Ангарском и Октябрьском - 5 многоквартирных домов. В Тазовском районе на Ямале, где проходит нефтепровод Заполярье - Пурпе, будет запущен завод по разведению сиговых видов рыб. В реках увеличится популяция муксуна и нельмы, а местным жителям предложат новые рабочие места.

Идет взаимодействие и с не столь отдаленными от центра территориями. Например, в Новгородской области, где традиционно было развито только лесное хозяйство, трубопроводы БТС и БТС-2, продуктопровод "Север" дали возможность людям получить стабильную и хорошо оплачиваемую работу.

В лагере "Шередарь" на границе Владимирской области проходят реабилитацию дети, перенесшие онкозаболевания. "Транснефть" выделяет средства на оплату заездов, а сотрудники компании готовят новогодние подарки для ребят. Фото: Анатолий Морковкин

К спортивным победам

С приходом магистралей активизируется и спортивная жизнь. В Хабаровске "Транснефть" выделила около 224 миллионов рублей на реконструкцию стадиона им. Ленина, который пять лет назад был затоплен во время наводнения на Амуре. По свидетельству очевидцев, статуи спортсменов стояли по щиколотку в воде. Теперь хабаровский стадион - лучший на Дальнем Востоке и может принимать соревнования самого высокого уровня.

2000 объектов социальной инфраструктуры построено и отремонтировано благодаря поддержке "Транснефти" за 25 лет

Предприятия "Транснефти" активно помогали и в проведении чемпионата мира по футболу-2018. Так, в связи с этим администрация Самары отметила памятным знаком компанию "Транснефть - Приволга".

Заботятся трубопроводчики и о массовом спорте. С 2008 года компания выделила на эти цели более 50 миллионов рублей в Иркутской и Амурской областях и Якутии. Тут и строительство крытого катка в Благовещенске, и ремонт спорткомплексов в Братске, и уличные спортивные площадки.

Ничто не забыто

Храмы, культурные и исторические памятники, биеннале современных художников - все оказывается в зоне внимания "Транснефти".

Уже много лет компания помогает Николо-Одринскому женскому монастырю в Брянской области. На восстановление храма компания выделила более 2 миллионов рублей. На пожертвования "Транснефти" отреставрирована стела воинам-понтонерам на берегу Невы: в 1943 году они обеспечивали транспортную связь с осажденным Ленинградом. Всего за последние пять лет на восстановление воинских захоронений и мемориальных комплексов в Ленинградской, Ярославской, Псковской, Тверской и Новгородской областях направлено около 4 миллионов рублей.

Добрая традиция

Много лет добрые дела творят сами работники компании. Часто, начинаясь с личной инициативы группы людей, помощь находит отклик в сердцах коллег и превращается в благотворительный марафон. Тысячи людей дарят подарки воспитанникам детских домов и подопечным домов престарелых и инвалидов, убирают в квартирах пенсионеров и семьях с детьми-инвалидами, устраивают ярмарки и мастер-классы. Добрая традиция трубопроводчиков - предновогодняя акция "Мешок подарков": получив письма с пожеланиями от детей и стариков, они стараются воплотить их мечты в жизнь. В этом году подарки получат подопечные Малаховского детского туберкулезного санатория, Дома сирот в Тверской области, коррекционной школы на Рязанщине и Мытищинского дома-интерната для пожилых и инвалидов.

Автопарк Унечской центральной районной больницы в Брянской области благодаря помощи трубопроводчиков пополнился новыми "Соболями". Клиника также получила современное медоборудование. Фото: Руслан Шамуков

Прямая речь

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области:

- "Транснефть" - давний стратегический партнер области, и регион несет ответственность за то, чтобы готовить для компании рабочие кадры, создавать условия для безопасной эксплуатации объектов. Соглашение между областью и компанией подразумевает разработку серьезных планов по взаимодействию в социальной сфере, системе обучения сотрудников. В 2018 году на Новгородчине состоялся уникальный форум "Диалог Форт-Росс", организованный при поддержке "Транснефти". Это очень важное событие для области. Мы являемся свидетелями и участниками очень серьезного проекта, связанного с российско-американским диалогом в культурной среде, и не только.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области:

- Центр управления российской частью нефтепровода "Дружба" находится в Брянске, компания "Транснефть - Дружба" - один из главных налогоплательщиков региона и главный социальный инвестор. Наши отношения - хороший пример взаимовыгодного сотрудничества, которое мы будем продолжать.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

- В "Транснефти" работают люди ответственные и профессиональные, люди, которые созидают. Эта созидательная функция очень важна, она имеет поистине государственное значение.

Александр Иванов, глава Тазовского района ЯНАО:

- Совместная работа с компанией "Транснефть" началась еще на стадии проектирования нефтепровода Заполярье - Пурпе. Наши представители контролировали стройку с точки зрения экологии, ее влияния на людей, природу, животный мир. Большая работа велась с общественными организациями, обсуждали все детали с людьми, которые проживают на территории. Подход компании - не просто выполнить букву закона, но считаться с мнением коренных народов. Нефтепровод активизировал работу на нефтегазовых месторождениях. Важнейшие проекты, которые мы реализуем вместе с компанией, - строительство полигона твердых бытовых отходов и рыборазводного завода.

Кстати

Заключение соглашений о сотрудничестве дает преимущества и регионам, и трубопроводчикам. Без взаимодействия успешная работа невозможна. Поэтому помощь местным администрациям в решении социальных вопросов "Транснефть" ставит одним из приоритетов. Основные направления - производственная деятельность, инвестиционные проекты, налогообложение, социальная помощь.