Бойцы ДНР ранили пятерых киевских диверсантов

Бойцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) засекли и остановили две диверсионно-разведывательные группы вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом пятеро украинских силовиков получили ранения.

Начальник пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов в воскресенье рассказал, что столкновение произошло на горловском направлении в ночь на 16 декабря. Диверсанты пытались подойти к позициям ополченцев в районе населенных пунктов Верхнеторецкое и Светлодарск. Силовики ДНР выявили приближение сил противника и, организовав ловушку, обратили их в бегство.

Безсонов также рассказал об активизации ВСУ по сбору разведданных в окрестностях Горловки как с земли, так и с воздуха, для чего применяются беспилотные летательные аппараты.