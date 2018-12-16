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Рубрика: Общество

На миллион - деньгами, на пять - идеями

Депутаты Государственной Думы прикоснулись к термояду во Франции
Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Спецвыпуск №7746 (283)
Зачем России термоядерный реактор во Франции? С целью найти свой ответ на этот, не случайно возникший вопрос, на "стройке века" впервые побывали депутаты из профильных комитетов Госдумы. Корреспондент "РГ" обратился к участникам и организаторам парламентской миссии, чтобы узнать из первых рук их впечатления и прочие подробности.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Непосредственные участники мегапроекта ИТЭР - Международного термоядерного экспериментального реактора - считают его создание примером того, как должны сотрудничать ученые, специалисты и правительства разных стран в решении глобальных задач, в том числе энергетических, стоящих перед человечеством. Другим самонадеянная попытка воспроизвести в земных условиях процессы, протекающие на Солнце, представляется утопией, а сам чрезвычайно затратный долгострой в 60 километрах от Марселя - опрометчивой тратой бюджетных средств без очевидного результата.

Согласно действующему графику сооружения ИТЭР получение первой плазмы запланировано на 2025 год, а полномасштабные эксперименты с ней - в 2035-м

Столкновение научных взглядов и разных технологических подходов - дело обычное в современном мире. В спорах, как известно, оттачивается истина. А в случае с ИТЭР дело давно перешло в практическую плоскость: местом для сооружения экспериментальной установки выбрана площадка на юге Франции рядом с исследовательским центром Кадараш. О том, как непросто рождался этот интернациональный проект и как теперь он обретает плоть в металле, бетонных конструкциях и их невероятно сложной начинке, было много публикаций, включая специальный репортаж со стройплощадки ("Солнце в морозилке. Где, когда, почем". - "РГ", 30.10.2016). Один из героев той публикации, генеральный директор Международной организации ИТЭР Бернар Биго вновь принимал делегацию из России. На этот раз - парламентскую. Россия является инициатором проекта ИТЭР и полноправным членом международной организации с одноименным названием, напомнил господин Биго и заявил (дословно), что "здесь делегация находится у себя дома".

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В рабочей поездке во Францию депутатов Госдумы сопровождали представители "Росатома", российского Агентства ИТЭР и посольства Франции в Москве. По словам участников, Бернар Биго в своей презентации особо отметил то обстоятельство, что в основу международного проекта ИТЭР положена концепция токамака, изобретенная и разработанная в СССР - в Институте атомной энергии (сейчас - НИЦ "Курчатовский институт"). Большой персональный вклад в это дело внесли академики Курчатов, Тамм, Сахаров, Арцимович.

Комментируя рабочий график сооружения ИТЭР, господин Биго подтвердил, что получение первой плазмы запланировано на 2025 год, а полномасштабные эксперименты с дейтерий-тритиевой плазмой - на 2035-й. И тут же было отмечено, что российская сторона своевременно и качественно выполняет все свои обязательства по изготовлению и поставке оборудования для ИТЭР.

По словам главы российского Агентства ИТЭР Анатолия Красильникова, стройка в Кадараше "олицетворяет способность многонационального, многокультурного сообщества реализовывать самые масштабные проекты на благо всего человечества". А тот прогресс, который виден на площадке сооружения мегаустановки, "наглядно демонстрирует то, что сообщество ИТЭР с поставленной задачей справляется".

Прямая речь

Геннадий Скляр, депутат Государственной Думы, член Комитета по энергетике:

- За 12 лет реализации проекта это первая такая поездка депутатов российского парламента. Мы представляли разные комитеты Госдумы и разные регионы. Что оставило самое яркое впечатление? То, что стройка движется с очень хорошей скоростью. Нет сомнений, что в намеченные сроки проект будет реализован. И уже сейчас, сегодня идет наработка новых технологий, которые могут быть использованы на благо России и других стран. Участие в ИТЭР позволяет перекинуть мостик к созданию национальной термоядерной программы. Ведь благодаря международному проекту мы получаем доступ ко всем самым передовым технологиям, которые в нем нарабатываются.

Общество Наука
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