Дипломат рассказал о бегстве Порошенко с дебатов Европарламента

Президент Украины Петр Порошенко стремительно ретировался с недавней дискуссии в Европарламенте, испугавшись критики в свой адрес. С таким утверждением выступил бывший украинский дипломат Олег Волошин в интервью студии "Капитал".

По его словам, речь идет о дебатах, которые состоялись 11 декабря на заседании Европарламента во французском Страсбурге. Парламентарии обсуждали доклад немецкого депутата Михаэля Галера о выполнении Киевом соглашения об ассоциации с ЕС, после чего была запланирована дискуссия с участием Петра Порошенко.

Но доклад не обошел стороной неудобные для украинских властей вопросы, как, например, коррупция и убийство активистки Екатерины Гандзюк. В результате, по словам Волошина, президент Украины изменил свои планы и направился в Брюссель.