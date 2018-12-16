Новости

Три человека пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Томской области 11:12
Видео: Пожилая автоледи перепутала педали газа и тормоза 11:00
В Чите в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека 10:50
Путин поздравил Назарбаева с праздником 10:39
Дипломат рассказал о бегстве Порошенко с дебатов Европарламента 10:37
Роналду обновил несколько рекордов "Ювентуса" 10:36
Умер участник "Кривого зеркала" Обид Асомов 10:21
Продажи Lada в странах Евросоюза падают третий месяц подряд 10:17
В Башкирии пять человек погибли в тройном ДТП 10:10
В Башкирии трое детей погибли при пожаре в жилом доме 09:51
В Приморье проголосовала почти треть избирателей 09:49
В Египте представили уникальную гробницу фараонов 09:30
Японская газета рассказала о возрождении рыбной ловли в России 09:20
Ученые рассказали о влиянии риса на появление лишнего веса 09:05
В Саратовской области при пожаре погибли двое детей 08:59
Для вывоза хабаровчан с острова Хайнань привлекут самолеты "Авроры" 07:28
Следователи начали проверку взрыва газа в Вологде 07:09
Явка на выборах в Приморье к полудню составила 13,97 процента 06:46
Опубликован список самых надежных автомобилей в мире 06:22
В Португалии исчез с радаров вертолет медслужбы 05:52
В США губернатор запретил цирковые представления с дикими животными 05:04
Избирком Приморья рассказал о явке на выборах губернатора на 10 утра 04:22
Американцы разбомбили мечеть на востоке Сирии 04:20
Власти США стали меньше следить за авиапассажирами 03:20
В Приморье стартовали повторные выборы губернатора 02:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
16.12.2018 10:37
Рубрика: В мире

Дипломат рассказал о бегстве Порошенко с дебатов Европарламента

Текст: Игорь Дунаевский

Президент Украины Петр Порошенко стремительно ретировался с недавней дискуссии в Европарламенте, испугавшись критики в свой адрес. С таким утверждением выступил бывший украинский дипломат Олег Волошин в интервью студии "Капитал".

Фото: Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко

По его словам, речь идет о дебатах, которые состоялись 11 декабря на заседании Европарламента во французском Страсбурге. Парламентарии обсуждали доклад немецкого депутата Михаэля Галера о выполнении Киевом соглашения об ассоциации с ЕС, после чего была запланирована дискуссия с участием Петра Порошенко.

Но доклад не обошел стороной неудобные для украинских властей вопросы, как, например, коррупция и убийство активистки Екатерины Гандзюк. В результате, по словам Волошина, президент Украины изменил свои планы и направился в Брюссель.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин назвал сомнительным легитимность решения об автокефалии
В Приморье проголосовала почти треть избирателей
Овечкин установил личный рекорд в НХЛ
Умер участник "Кривого зеркала" Обид Асомов
Опубликован список самых надежных автомобилей в мире