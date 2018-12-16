Драчев: Не будем приглашать Бабикова на Кубок мира второй раз

Руководство Союза биатлонистов России (СБР) как минимум до конца этого года не рассчитывает на Антона Бабикова на этапах Кубка мира. Об этом сообщил глава СБР Владимир Драчев.

На первые три этапа Кубка мира Бабиков не отобрался в состав национальной команды и в итоге начал сезон на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU), где на данный момент возглавляет общий зачет. Ожидалось, что он присоединится к сборной на Кубке мира и в воскресенье выступит в эстафетной гонке в Хохфильцене, но, судя по всему, этого не будет.

Накануне Драчев в комментариях к записи в своем Instagram сообщил подписчикам, что Бабиков отказался переезжать из итальянского Риднау в австрийский Хохфильцен. Сегодня он сообщил, что снова приглашать Антона на Кубок мира СБР в ближайшее время не собирается.

"Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше, - приводит слова Драчева ТАСС. - В этом году точно, а в следующем - посмотрим".

Мужская эстафетная 4х7,5 км в Хохфильцене состоится сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени. Россию представят Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Чуть раньше, в 13:15, будет дан старт женской эстафете 4х6 км.