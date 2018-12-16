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Рубрика: Спорт

Драчев: Не будем приглашать Бабикова на Кубок мира второй раз

Текст: Данила Жиляев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Руководство Союза биатлонистов России (СБР) как минимум до конца этого года не рассчитывает на Антона Бабикова на этапах Кубка мира. Об этом сообщил глава СБР Владимир Драчев.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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На первые три этапа Кубка мира Бабиков не отобрался в состав национальной команды и в итоге начал сезон на Кубке Международного союза биатлонистов (IBU), где на данный момент возглавляет общий зачет. Ожидалось, что он присоединится к сборной на Кубке мира и в воскресенье выступит в эстафетной гонке в Хохфильцене, но, судя по всему, этого не будет.

Накануне Драчев в комментариях к записи в своем Instagram сообщил подписчикам, что Бабиков отказался переезжать из итальянского Риднау в австрийский Хохфильцен. Сегодня он сообщил, что снова приглашать Антона на Кубок мира СБР в ближайшее время не собирается.

"Мы же не в детском саду, где сначала отказываются, а после нет. Если отказываются, то один раз, все. Второй раз мы его приглашать уже не будем на Кубок мира, пусть выступает в Кубке IBU, если ему там лучше, - приводит слова Драчева ТАСС. - В этом году точно, а в следующем - посмотрим".

Мужская эстафетная 4х7,5 км в Хохфильцене состоится сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени. Россию представят Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Чуть раньше, в 13:15, будет дан старт женской эстафете 4х6 км.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону 2018-2019
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