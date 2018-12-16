Двое россиян остаются в больнице после ДТП в Швейцарии, остальные выписаны

Большинство граждан России, пострадавших в ДТП с автобусом в Швейцарии, были выписаны из госпиталя после оказания медицинской помощи, но двое россиян пока остаются под надзором врачей.

В посольстве РФ в Швейцарии сообщили, что в больнице в Цюрихе находятся прооперированная женщина и мужчина, у которого зафиксирован перелом бедра. Врачи пока не берутся назвать сроки их лечения. Как рассказал агентству ТАСС представитель российской дипмиссии Станислав Смирнов, остальные пострадавшие отделались ушибами и порезами. Посольство держит под контролем ситуацию с пострадавшими.

Авария произошла рано утром в воскресенье на трассе из итальянской Генуи в немецкий Дюссельдорф. По данным местной полиции, автобус врезался в стену. Один из пассажиров погиб, еще 44 человека пострадали. Среди пострадавших - 10 граждан России.