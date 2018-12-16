В порту Приморск компания "Транснефть" отгрузила на экспорт миллиардную тонну жидких углеводородов (нефть и дизельное топливо). "23 ноября 2018 года на танкер "Мастера", следующий в финский порт Порвоо, была совершена "юбилейная" отгрузка", - сообщил гендиректор "Транснефть - Порт Приморск" Максим Кудинов.

Порт Приморск расположен на берегу пролива Бьёркезунд Финского залива в Ленинградской области на территории 214 гектаров и является конечной точкой магистральных нефтепроводов БТС 1 и нефтепродуктопроводов проекта "Север".

Это крупнейший терминал по перевалке нефти и нефтепродуктов на Северо-Западе страны. Мощность порта по отгрузке нефти составляет 60 миллионов тонн, по отгрузке нефтепродуктов - 25 миллионов тонн в год. Благодаря своему удачному географическому расположению погрузка в порту осуществляется круглогодично - невзирая на погодные условия.

В 2018 году в Приморске планируется отгрузить 37,7 миллиона тонн нефти и 15 миллионов тонн нефтепродуктов. "Объем заявок от экспортеров нефти на поставку нефти и нефтепродуктов через порт Приморск на 2019 год находится на уровне нынешнего года, однако заявочная компания еще продолжается", - пояснил гендиректор "Транснефть - Порт Приморск" Максим Кудинов. Так, уже поступили заявки на поставку 37 миллионов тонн нефти и 15,8 миллиона тонн нефтепродуктов через порт Приморск.

Напомним, что создание на российском побережье Балтийского моря нефтеналивного порта было определено решением правительства РФ в связи с необходимостью диверсифицировать потоки экспортной транспортировки нефти. Порт должен был стать альтернативой крупнейшему в СССР нефтеналивному порту Вентспилс на территории Латвии.

31 марта 2000 года на территории будущего порта Приморск состоялась церемония начала строительства Балтийской трубопроводной системы (БТС). Первая тонна нефти в порту Приморск была загружена 27 декабря 2001 года в танкер "Петрокрепость".

А в 2008 году был введен в эксплуатацию нефтепродуктопровод Второво - Ярославль - Кириши - Приморск, обеспечивающий экспорт светлых нефтепродуктов в европейские страны (проект "Север"). Первый танкер с нефтепродуктами был отгружен в мае 2008 года. В 2018 году "Транснефть" завершила работы по реализации проекта "Север-25", что позволило увеличить техническую возможность экспорта дизельного топлива стандарта Евро-5 через порт Приморск с 8,5 до 25 миллионов тонн в год.

Фото: Александр Медведков

В 2018 году по "Северу" планируется прокачать 17,3 миллиона тонн нефтепродуктов, планируемый объем на 2019 год - 18 миллионов тонн. Планируется увеличение сдачи нефтепродуктов в направлении РПК "Высоцк-Лукойл-2" с 2,2 миллиона тонн до 3,5 миллиона тонн в 2021 году.

12 460 танкеров было загружено в порту Приморск за 17 лет работы

"Сегодня проект завершен, и мы имеем все необходимые технические возможности для поставки жидких углеводородов. Мощностей для перевалки нефтепродуктов через российские порты для отечественных экспортеров достаточно", - полагает заместитель вице-президента компании "Транснефть" Владимир Назаров.

Благодаря удачному географическому положению погрузка в Приморске ведется круглогодично

Сегодня сырьевой товарный рынок уже сформирован, однако объемы сделок на срочном рынке в десятки раз выше, и это ставит перед компанией новые задачи.

Порт Приморск провел техническое перевооружение резервуаров и причалов, что позволило нарастить объемы перевалки нефтепродуктов. Фото: Александр Медведков

"Погрузка миллиардной тонны - это праздник для всего трудового коллектива, который круглосуточно шел к этому результату. Это гордость сотрудников, потому что большинство из них из Выборгского района. Потому что успех порта - это успех и развитие тех населенных пунктов, которые находятся по соседству", - полагает Максим Кудинов.

Прямая речь

Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти":

Сергей Андронов, вице-президент "Транснефти".

Увеличение объемов и глубины переработки нефти на российских НПЗ положительно сказывается на объемах перевалки дизеля в портах Приморск и Высоцк. В 2018 году этот показатель составит 17,3 миллиона тонн, в следующем, исходя из заявок компаний, будет на уровне 18 миллионов тонн. В 2019 году экспорт нефти через Приморск ожидается в объеме около 37 миллионов тонн. При этом совместно с Минэнерго РФ и компаниями необходимо решать проблему повышения содержания серы в сорте Urals в экспортных поставках. Один из действенных механизмов, на наш взгляд, - выделение отдельного высокосернистого потока, что положительно скажется на качестве сырья.

Cправка

Порт Приморск принимает для погрузки нефти танкеры типа Aframax дедвейтом до 120 тысяч тонн и типа Suezmax дедвейтом до 150 тысяч тонн. Для погрузки нефтепродуктов - танкеры дедвейтом от 22 до 100 тысяч тонн классов Seawaymax, Panamax, Aframax. В связи с ограничением глубин в Датских заливах на Балтику не могут заходить супертанкеры.

В тему

Нефть и нефтепродукты, отгружаемые на экспорт через порт Приморск, поставляются более чем в 20 стран мира, большая часть - в Европу. В пятерку основных экспортеров нефти входят порты Нидерландов, Финляндии, Швеции, Литвы и Германии. В пятерку основных экспортеров нефтепродуктов - порты Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Польши.

Инфографика "РГ"