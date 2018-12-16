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16.12.2018 17:50
Рубрика: В мире

ЭПЦ считает митрополита Онуфрия единственным главой православия на Украине

Текст: Елена Новоселова

От того, что вместо двух старых церквей создали одну новую, суть не изменилась, заявили в Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП), комментируя так называемый "объединительный" собор в Киеве, где две украинские раскольничьи церкви слились в Православную церковь Украины. "В этом отношении для нас перемены не произошло. Эти церкви (УПЦ КП и УАПЦ) и раньше считались раскольническими", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) протоиерея Даниила Леписку.

Эксперт: Говорить, что на Украине создана "новая церковь", нельзя

Представитель ЭПЦ МП также подчеркнул, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий был и остается законным главой Украинской православной церкви.

В эстонской православной церкви также напомнили, что их Синод еще в октябре назвал поведение Константинопольского патриарха Варфоломея антиканоническим, спрогнозировав дискриминацию православных верующих и захват храмов и монастырей.

В мире Европа Эстония Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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