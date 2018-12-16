Можно ли сказать, что "Эволюция" - ваш главный проект?

Филипп Никандров: Этот проект я люблю больше всего. У меня есть здания намного выше, например, "Лахта Центр", но в "Эволюцию" вложено столько души и времени! Название башни впитало в себя историю проекта - начиная с 1990-х годов он эволюционировал, и разные архитекторы пробовали воплотить в нем свои идеи. Это интересная и драматичная история, и в итоге башня стала эстетической доминантой всего Сити.

Москва сильно меняется. Но при этом город часто ругают за отсутствие единого архитектурного стиля. На ваш взгляд, это действительно так?

Филипп Никандров: Москва действительно меняется, и это к лучшему. Тот город, который олицетворяла скульптура Петра I, уходит в прошлое. Какие-то остатки еще есть, но замечательно, что столица преображается, становится современным мегаполисом, движется в трендах благоустройства, дизайна, создания комфортной городской среды. Мы видим множество передовых объектов - например, парк "Зарядье", в проектировании которого были задействованы лучшие ландшафтные архитекторы мира.

Надеюсь, что "Эволюция" тоже причастна к тому, что происходит. Мне очень приятно, что она становится одним из символов современной Москвы, печатается на едином проездном, вместе с Сити становится визитной карточкой города и олицетворяет тот динамизм, который Москва всегда несет в себе.

Что бы вы могли пожелать "Транснефти", которая готовится к новоселью?

Филипп Никандров: Эволюция - понятие философское, понятие времени. Это переход от низкого к высокому, от худшего к лучшему, и если даже это не качественный прорыв, то плавное и последовательное движение. Могу пожелать "Транснефти" и дальше поступательно развиваться - так же по спирали, с поворотом каждого этажа на три градуса. И быть лидером индустрии без скачков и без рывков.