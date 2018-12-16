Хоккейная сборная России установила новый рекорд посещаемости

Матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии стал самым посещаемым в истории отечественного хоккея. Игра состоялась в Санкт-Петербурге на домашней арене футбольного "Зенита". Живьем за ней наблюдали 71 381 человек.

- В течение дня арену посетили 81 000 человек. А одновременно во время матча на трибунах находился 71 381 человек. Это - официальная цифра, - пояснил журналистам глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. - При этом спрос был намного выше предложения. Если бы у нас был стадион на 120 тысяч, мы бы собрали 120 тысяч, и смогли бы побить мировой рекорд. Я абсолютно в этом уверен.

Таким образом, был побит рекорд, установленный еще советской сборной на домашнем чемпионате мира. 5 марта 1957 года на матче СССР - Швеция в "Лужниках" присутствовали 55 тысяч человек. Тот чемпионат, кстати, был последним, проводившимся на естественном льду. Европейский рекорд посещаемости принадлежит Германии. Во время чемпионата мира-2010 на домашнем стадионе "Шальке" в Гельзенкирхене 77803 человека наблюдали за матчем между хозяевами турнира и сборной США.