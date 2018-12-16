Японская газета рассказала о возрождении рыбной ловли в России

Рыбное хозяйство России постепенно восстанавливается. Такая оценка озвучивается в статье японской газеты Asahi Shimbun.

Так, по итогам 2016 года объем вылова морепродуктов в России составил почти 5 миллионов тонн, что позволило стране выйти на шестое место в мире по этому показателю.

Впрочем, рыбному хозяйству пока еще есть куда расти. Например, в конце 1980-х этот показатель в РСФСР составлял почти 8 миллионов тонн, что соответствовало третьему месту в мире. Распад СССР и "лихие девяностые" повергли рыбную отрасль в кризис. Вылов рыбы сократился до 3 миллионов тонн в год.

Отправной точкой для восстановления, по мнению японской газеты, стало принятие в 2004 году в России закона о долговременных квотах на вылов рыбы. В последующее десятилетие объем добычи морепродуктов вырос в полтора раза и продолжает стабильно расти.

Издание также отмечает, что около 60-70 процентов этого объема обеспечивает российский Дальний Восток.

Напомним, недавно российские власти заявили о снижении цен на красную икру в два раза из-за рекордного вылова лососевых в этом сезоне.