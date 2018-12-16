Целая россыпь сенсационных результатов зафиксирована в очередном туре регулярного сезона Единой лиги. Саратовский "Автодор", уступая по ходу домашней встречи с питерским "Зенитом" 19 очков, все же добился победы 95:94. "Химки" потерпели первую неудачу в турнире, проиграв на своей площадке "Нижнему Новгороду" - 80:93. И, наконец, казанский УНИКС в гостях не справился с пермской "Пармой" - 66:68.

Баскетболисты из столицы Татарстана до визита в Пермь уходили с площадки проигравшими только один раз, когда еще в конце октября гостили в Химках. Вчера в концовке матча у соперников на арене пермского дворца спорта "Молот" произошел обмен фантастически исполненными точными трехочковыми бросками. Сначала американский легионер УНИКСа дальним попаданием сравнял счет (64:64). А затем, через атаку, еще один варяг из США Коди Джастис за 17 секунд до конца четвертой десятиминутки метко выстрелил из-за дуги, причем мяч свалился в кольцо отскоком от щита - 67:66 в пользу "Пармы". В самой концовке, когда Тайлер Ларсон из состава "Пармы" реализовал один штрафной из двух, у гостей на атаку оставалось только пару секунд. Ничего, кроме сверхдальнего броска Эрика Макколлума почти без шансов на результат, казанцы изобразить не смогли.

- Хочу поблагодарить всех, кто приложил руку к победе, за их самоотдачу. После игры с "Калевом" мы произвели корректировки, - сказал на послематчевой пресс-конференции наставник пермяков Николай Мазур. - Однозначно наша тяжелая работа на тренировках дает результат, команда заслужила эту победу. Важно, что у нас проявились лидеры на площадке, которые поддержали темп, способствовали контролю над игрой, придали общий боевой настрой и помогли забить важные мячи.

Исход матча в Перми решил редкий по исполнению точный трехочковый бросок Коди Джастиса из состава хозяев. Мяч свалился в кольцо, ударившись о щит

У "Химок" в противостоянии с "Нижним Новгородом" из-за травм и повреждений отсутствовали два ключевых исполнителя - главная российская звезда Алексей Швед и американец Энтони Гилл. В клубе тепло и ярко поздравили Шведа с 30-летним юбилеем, но вот подарка в виде победы сделать не получилось.

- Не ищу оправданий в отсутствии Гилла и Шведа. Таково расписание, но мы оказались не готовы прежде всего морально, - считает рулевой "Химок" греческий специалист Георгиос Барцокас. - Соперник играл в ярко выраженной силовой манере. "Нижний" отлично действовал в нападении.

Днем ранее в Саратове во второй половине матча перевес питерцев над местным "Автодором" достиг максимума - 67:48. Многим показалось, что исход встречи ясен. Но с этим не согласились баскетболисты "Автодора". Они начали затяжную погоню и уже к 33-й минуте благодаря точному трехочковому броску Трэ Маклина вышли вперед - 82:81. Удивительно, но окончательный результат был установлен, когда до сирены об окончании основного времени оставалась 61 секунда. На последней минуте никто из соперников не сумел поразить цель. У победителей лучшими бомбардирами стали Перрин Бьюфорд (18 очков), Энтони Айрлэнд (17), Артем Забелин (14) и Трэ Голден (14), в составе гостей основной вклад в командную копилку совершили Евгений Воронов (22), Сергей Карасев (21) и Джален Рейнольдс (17).

Результаты остальных матчей: "Енисей" (Красноярск) - ВЭФ (Латвия) - 75:67, "Астана" (Казахстан) - "Калев" (Эстония) - 105:78, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 80:69.

Вот текущее положение команд из верхней половины турнирной таблицы: ЦСКА - 9 побед - 0 поражений, "Химки" - 9-1, УНИКС - 7-2, "Астана" - 6-3, "Локомотив-Кубань" - 6-4, "Зенит" - 5-4, "Автодор" - 4-5.