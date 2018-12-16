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16.12.2018 21:20
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Илья Воробьев: "Запомним этот праздник на всю жизнь"

Текст: Илья Зубко (Санкт-Петербург)
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев подвел итоги матча против Финляндии в рамках Кубка Первого канала. Он завершился со счетом 5:0 в пользу российской команды, которая таким образом выиграла турнир. Игра прошла на футбольной стадионе "Зенита" и стала самой посещаемой в истории отечественного хоккея - на трибунах присутствовал 71381 человек.

Илья Воробьев: Большое спасибо зрителям, что пришли. Прекрасный праздник. Спасибо ребятам. Первый период был средненький, а потом полностью взяли игру в свои руки. Я, все тренеры и игроки запомним этот праздник на всю жизнь. Прекрасные ощущения. Мы, тренеры, обычно стараемся концентрироваться на работе и не обращать внимания ни на что другое. Но это - просто фантастика. И организация, и вообще все.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Вы как тренер и как бывший хоккеист хотели бы всегда играть при такой аудитории? Футболисты ведь гораздо чаще 60-70 тысяч собирают.

Илья Воробьев: Каждый нормальный человек хочет. Чем больше публики, тем приятнее. С футболом, наверное, не надо сравнивать все-таки. Но сегодня был прекрасный праздник, было здорово.

Лед отличался в обычных дворцах и здесь?  

Илья Воробьев: Да, отличия есть. Надо приноровиться и к площадке, и ко льду.

22 декабря здесь же сыграют СКА и ЦСКА. Чего ждете от матча?  

Илья Воробьев: Прекрасной атмосферы и хорошей игры. Дай бог, чтобы зрители нас посетили в таком же количестве.

Как оцените игру Педана?

Илья Воробьев: Мы будем анализировать, есть разбор по каждому игроку, будем смотреть видео. Нет смысла ничего говорить сейчас. Не хочется никого особенно выделять. Была команда на этом турнире. Думаю, это было видно.

Финны чем-то удивили сегодня? Или все в одну калитку?

Илья Воробьев: Да нет. Вообще на уровне сборных все очень быстро может поменяться. Здесь каждая ошибка, каждая мелочь может сыграть роль. Результат получился хороший, было хорошее большинство, мы вовремя забили. Но тут все очень быстро происходит и быстро меняется, поэтому нельзя терять нити игры ни на секунду.

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На следующем этапе Евротура будет более экспериментальный состав? Есть уже какие-то планы?

Илья Воробьев: Естественно, у нас есть "дорожная карта". Но это хоккей, здесь и травмы всякие случаются. Будем смотреть, думать, и ближе к следующему этапу Евротура станет понятнее.

Спорт Хоккей Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Кубок Первого канала по хоккею
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