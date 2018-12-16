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16.12.2018 19:03
Рубрика: Экономика

Проценты независимости

Импортные поставки для нужд "Транснефти" стремятся к нулю
Текст: Татьяна Яковлева-Устинова
Фото: Анатолий Морковкин, Руслан Шамуков
Российская газета - Спецвыпуск №7746 (283)
"Транснефть" объявила о планах по переходу на отечественную продукцию. Через два года доля импортного оборудования у госкомпании сократится до трех процентов.

Кроме развития собственного производства наращиваются закупки у отечественных предприятий. Жесткие стандарты компании заставляют российских производителей выходить на самый высокий уровень качества.

В досанкционный период

Работа по импортозамещению в "Транснефти" началась задолго до введения санкций против России. Еще в 2008-м компания приняла решение о производстве аналогов импортной продукции на собственных заводах и на базе совместных предприятий. Тогда доля импорта для трубопроводной системы составляла примерно 25 процентов.

Фото: Олег Сергеев
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В конце 2014 года совет директоров компании утвердил программу локализации производства импортной продукции. В зависимости от степени влияния на транспортировку нефти и нефтепродуктов все оборудование разделили на две группы. К первой отнесли то, которое может производиться на территории России без использования импортных комплектующих. Ко второй - оборудование, в которой допускаются зарубежные комплектующие и материалы.

Программа локализации предусматривает производство в России 26 типов оборудования, из которых 12 - самой "Транснефтью". Уже налажен выпуск 23 типов. К их выпуску компания привлекла более 30 отечественных производителей. Доля импортных закупок не превышает 7 процентов, а к 2020 году снизится до трех.

Собственными силами

"Транснефть" уже сейчас - одна из самых независимых от импортных поставок российских компаний, доля отечественного оборудования достигла 93 процентов. По словам вице-президента "Транснефти" Павла Ревель-Муроза, такого результата удалось достичь благодаря планомерной работе и в самой компании, и в сотрудничестве с российскими поставщиками. Запуск завода "Русские электрические двигатели" в Челябинске - далеко не первый шаг в этом направлении. Так, уже два года завод "Транснефть Нефтяные Насосы" выпускает магистральные и подпорные насосы, которые пришли на смену импортным. При этом их качество превосходит зарубежные.

В Псковской области Великолукский завод "Транснефтемаш" несколько лет производит системы измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов (СИКН), постепенно вытесняя с российского рынка американскую и нидерландскую продукцию. Великолукские СИКН превосходят импортные аналоги, так как удалось достигнуть точности учета 0,2 процента. Только в России ежегодно требуется около 15 таких систем учета.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Транснефть - Западная Сибирь модернизировала резервуарный парк Анжеро-Судженской ЛПДС

Вместе с екатеринбургской компанией "НИКА-Петротэк" трубопроводчики разработали технологию производства противотурбулентной присадки для увеличения текучести нефти. Раньше такая продукция закупалась в США. В скором времени в Татарстане начнется выпуск присадки на заводе мощностью 3 тысячи тонн с возможностью расширения до 10 тысяч тонн в год. Так как "Транснефти" в год требуется около полутора тысяч тонн, остальные объемы пойдут на продажу, и другие компании смогут приобретать более дешевую и качественную продукцию в России.

На Томском заводе электродвигателей ("ТомЗЭЛ") налажен выпуск электроприводов для запорно-регулирующей арматуры, пользующихся спросом у предприятий российского ТЭК. Глобальная реконструкция идет и на Тюменском ремонтно-механическом заводе (ТРМЗ), который в том числе выпускает уникальные очистные сооружения. В прошлом году в связи с важностью проекта Минпромторг РФ и администрация Тюменской области заключили с компанией специальный инвестиционный контракт (СПИК), благодаря которому инвестор получит налоговые льготы и сможет удвоить мощности завода.

Опираясь на регионы

Большие надежды на сотрудничество с "Транснефтью" возлагают в российских регионах. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, власти на местах надеются, что предприятия получат новые заказы, а трубопроводная компания - качественный продукт, который в перспективе можно будет поставлять и на экспорт. Так как у "Транснефти" очень высокие стандарты качества, которые не уступают самым жестким международным, то отечественные предприятия, чтобы попасть в число поставщиков, должны повышать уровень производства.

Представители "Транснефти" постоянно встречаются с российскими производителями, где рассказывают о том, какие требования предъявляет компания к поставщикам. Например, в Ярославле прошло заседание Координационного совета по развитию производственной кооперации, а ранее такие встречи состоялись в Московской области и в Татарстане. Весной несколько десятков представителей российских предприятий встретились с руководством "Транснефти" в Государственной Думе.

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Урал"
Модернизация в АО "Транснефть - Урал" вышла на новый уровень

Их заинтересованность понятна. Только у ярославских производителей в последние два года "Транснефть" закупила товаров и услуг на сумму около 2 миллиардов рублей. Один из крупных заказов - контракт с Ярославским судостроительным заводом на поставку судов для аварийных работ. Примерно такой же объем заказов пришелся и на Новгородскую область.

По словам Павла Ревель-Муроза, стандарты компании зачастую гораздо выше российских ГОСТов. Чтобы производитель мог им соответствовать, "Транснефть" приняла программу по разработке 46 нормативных документов, которые к 2022 году установят государственные стандарты для производителей. Таким образом, российские предприятия получат четкий ориентир, что делать, чтобы попасть в число поставщиков крупнейшей трубопроводной компании в мире.

Прямая речь

Павел Ревель-Муроз, вице-президент компании "Транснефть":

- Вся выпускаемая на предприятиях компании продукция проектируется для работы в различных, в том числе экстремальных, климатических зонах - от тундры и тайги до Арктики и отличается высокой надежностью, что особенно важно при работе в труднодоступных районах. Перед нами ставятся задачи не столько "копирования" зарубежной продукции, сколько разработки нового оборудования с улучшенными показателями надежности и энергоэффективности.

Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ:

- "Транснефть" - один из пионеров импортозамещения и выхода на международные рынки. Государство помогает многим российским проектам в машиностроении. Отрадно, что "Транснефть" очень активно занимается не только трубопроводами и их обслуживанием, но и созданием нового оборудования. Мы готовы поддерживать такие инициативы и дальше.

Игорь Ананских, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике:

- То, что к 2020 году "Транснефть" планирует использовать всего три процента импортного оборудования, - замечательная цель, к которой должны стремиться все российские компании. Видим задачу налаживать коммуникации между производителями и потребителями. В итоге и "Транснефть" благодаря конкуренции сможет дешевле купить товары и услуги, и у российских предприятий появится больше возможностей продавать свою продукцию.

Максим Авдеев, заместитель председателя правительства Ярославской области:

Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Урал"
В АО "Транснефть - Урал" выявили лучших молодых специалистов

- Сотрудничество с "Транснефтью" имеет стратегическое значение для региона. Компания - один из крупнейших покупателей продукции предприятий Ярославской области. Благодаря высоким требованиям к качеству производители стремятся повышать уровень производства и компетенций.

Павел Шотер, главный механик компании "Транснефть":

- Вопрос импортозамещения актуален для сварочного оборудования, дорожно-строительной техники, электронных компонентов, систем связи - то есть тех трех процентов, которые мы не можем заменить отечественной продукцией. Но такое оборудование никак не влияет на технологическую безопасность объектов "Транснефти".

Экономика Отрасли Нефть и газ
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