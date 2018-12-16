Итальянки выиграли эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

В австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафета 4х6 в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону. Гонку выиграла итальянская команда.

Лиза Витоцци, Алексия Рунгальдьер, Доротея Вирер и Федерика Санфилиппо стали лучшими, допустив на всех лишь три промаха и финишировав со временем 1:10:58,7. Второе место заняли представительницы Швеции Линн Перссон, Мона Брорссон, Эмма Нильссон и Ханна Эберг с восемью промахами и отставанием в 8,4 секунды. Замкнули тройку француженки Анаис Шевалье, Жулия Симон, Селия Эмонье и Анаис Бескон - они допустили девять неудачных выстрелов и отстали от победительниц на 11,8 секунды.

Российская команда имела шансы попасть на подиум, но в итоге стала четвертой. Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Валерия Васнецова и Ирина Старых в сумме допустили шесть промахов и отстали от первого места на 47,2 секунды.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится мужской эстафетой 4х7,5 км. Она состоится сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени.