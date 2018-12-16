Капремонт фельдшерских пунктов предложили в нацпроект

Срок службы зданий медорганизаций в малых поселениях в среднем составляет 37 лет, а 6,2 тысячи строений (22 процента) построены более чем 50 лет назад, выяснили эксперты Общероссийского народного фронта.

Зданий, построенных в последние 15 лет и, вероятно, не нуждающихся в капремонте, всего 4,5 тысячи, или 16 процентов. В некоторых селах медорганизации располагаются в зданиях весьма солидного возраста. Так, здание врачебной амбулатории в селе Едрово Валдайского района Новгородской области построено в 1805 году, ФАП в селе Мараса Алексеевского района Татарстана - ровесник Отечественной войны 1812 года. В целом, медорганизации в малых поселениях занимают более 400 зданий, построенных до революции 1917 года.

Медики принимают пациентов в кабинетах, где куски штукатурки вот-вот свалятся на голову

В связи с этим ОНФ предлагает предусмотреть в нацпроекте по здравоохранению капитальный ремонт ФАПов, пригодных для эксплуатации. "Медики вынуждены принимать пациентов в кабинетах, где куски штукатурки вот-вот свалятся на голову. Стены и потолок мокрые, заплесневевшие из-за гнилых текущих крыш. Пол проваливается по углам, а стены разукрашены трещинами. Прилегающая территория зачастую тоже не благоустроена", - рассказывает член Центрального штаба ОНФ, директор Фонда независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека "Здоровье" Эдуард Гаврилов. Согласно нормативам протечку в кровле нужно ликвидировать в течение суток с момента обнаружения, отслоение штукатурки на потолке, которая угрожает обрушиться, - в течение пяти суток, разбитые оконные стекла следует заменить за сутки зимой и не больше чем за трое - летом. Но рейды активистов показывают, что эти нормы соблюдаются очень редко. В первой половине 2019 года ОНФ оценит реальную потребность в капитальном ремонте или полной замене старых зданий.

"Нацпроект по здравоохранению предусматривает замену 1,2 тысячи аварийных зданий медорганизаций в малых поселениях до 2024 года. Но очевидно, что это лишь часть необходимой работы. Потребуется не только менять пришедшие в негодность строения, но и ремонтировать те, что еще пригодны к эксплуатации. В отсутствие капитального ремонта потребность в замене аварийных зданий будет с каждым годом нарастать как снежный ком", - отметил модератор тематической площадки ОНФ "Здравоохранение", депутат Госдумы Николай Говорин.