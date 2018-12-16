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Рубрика: В мире

Американцы разбомбили мечеть на востоке Сирии

Фото: REUTERS/BASSAM KHABIEH Фото: REUTERS/BASSAM KHABIEH
Фото: REUTERS/BASSAM KHABIEH

Международная коалиция во главе с США нанесла удар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии. Там якобы находился командный пункт террористов, сообщает ТАСС.
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В Пентагоне отметили, что очередной этап операции "Непоколебимая решимость", которую Соединенные Штаты вместе с другими странами проводит в Ираке и САР, увенчался успехом.

"Нам удалось уничтожить объект, в котором находились более 16 вооруженных до зубов боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "ИГИЛ").

В последнее время террористы активно используют больницы и религиозные места для ведения боевых действий", - говорится в сообщении, распространенном коалицией.

Напомним, поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" штурмуют город Хаджин, который считается последним крупным оплотом боевиков в республике.

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