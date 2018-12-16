Конькобежец Семериков завоевал "золото" КМ на дистанции 5000 метров

Россиянин Данила Семериков завоевал золотую медаль на дистанции 5000 м на четвертом этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Время Семерикова - 6 минут 8,96 секунды.

Таким образом спортсмен побил личный рекорд и рекорд трассы.

Второе место занял голландец Патрик Руст (+0,86 секунды), третьим стал его соотечественник Свен Крамер (+1,65). Россиянин Александр Румянцев занял шестое место (+4,26 секунды), Сергей Трофимов - седьмое (+5,70).

На завершившемся этапе Кубка мира в Херенвене россияне завоевали шесть медалей.