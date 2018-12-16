Константин Косачев оценил заявление США по "Северному потоку-2"

Категоричное заявление США по "Северному потоку - 2" с призывом к Германии отказаться от него, а к Евросоюзу сплотить ряды "против российской агрессии" - это явное и бесцеремонное вмешательство в дела суверенных партнеров, к которым США не имеют права иметь хоть какое-то отношение.

У России есть своя позиция по США. Нам представляются крайне опасными для всего мира и деструктивными для международного сотрудничества попытки США доминировать и вмешиваться в дела других государств. Такая линия напрямую противоречит интересам любых стран, не являющихся сателлитами США. И она очевидно противоречит интересам России.

И если бы Россия следовала исключительно собственным эгоистическим интересам, нам точно так же бесцеремонно следовало бы вмешаться, скажем, в торговые споры Вашингтона и Пекина на стороне нашего китайского союзника, в кризис НАФТА, чтобы доставить США дополнительные проблемы за счет Канады и Мексики, или в судьбу Трансатлантического и Транстихоокеанского партнерств, где США опять же непросто. Исходя из американского же принципа "чем хуже (сопернику), тем лучше (нам)".

Мы так не поступаем. Во-первых, потому что Россия уважает суверенитет партнеров и никогда не вмешивается в чужие дела. Во-вторых, потому что так в принципе не пристало вести себя мировой державе, претендующей на свою долю глобальной ответственности за судьбы мира и безопасности. Когда комфортно всем и каждому, а все остальное - иллюзия.

И в этом мы совершено точно соответствуем статусу мировой державы.

И этим мы, разумеется, отличаемся от нахрапистых американцев, пребывающих в иллюзии собственной исключительности и вытекающей из этого вседозволенности.

Что разочаровывает меня в этой ситуации в первую очередь? Нет, не поведение США, иллюзий на этот счет давно не осталось. Разочаровывает молчание Германии, на интересы которой фактически посягают сейчас США, и пассивность Евросоюза, который никак не реагирует на вторжение американцев в суверенные дела ЕС. Евросоюз ведь не НАТО, там до сих пор без внешних хозяев обходились.

Или я ошибаюсь?

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.