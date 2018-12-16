Кустурица: Евразийский союз - это залог мира на земле

Знаменитый кинорежиссер Эмир Кустурица дал эксклюзивное интервью корреспонденту "РГ". В ходе беседы он рассказал о своих новых книге и фильме, заявил, что создание Евразийского союза от Владивостока до Великобритании стало бы залогом мира на земле, и выступил категорически против принятия Косово в ООН.

Позвольте поздравить с выходом в свет вашей третьей книги "Зачем мне это нужно". Расскажите, пожалуйста, о чем она.



Эмир Кустурица: Она особенная прежде всего тем, что в ней я подтверждаю, что не собираюсь умирать, стремясь к жизни, или если быть еще точнее - я решил жить до конца своей жизни. Итак, возьмем пример Дон Кихота, который в конце своих дней был обманом приведен в дом своей сестры и только перед лицом смерти спросил себя: "Зачем мне все это было нужно?", после чего умер. В отличие от него я думаю, что схожее название новой книги - лучшее доказательство моей потребности свести в ней приобретенные мною опыт и знания к вопросу, не имеющему ответа.

Вы сняли фильм "Эль Пепе. Высшая жизнь" о бывшем президенте Уругвая Хосе Мухике (занимал должность с 2010 по 2015 годы - здесь и далее прим. "РГ"), которого называли "самый бедный президент", так как он жертвовал на благотворительность почти всю свою зарплату. В декабрьской премьере на кинофестивале в Гаване зрители 15 минут вам аплодировали. Планируется ли прокат ленты в России? Насколько, на ваш взгляд, сейчас востребованы лидеры, готовые бороться за социальную справедливость?



Эмир Кустурица: Социальный заказ в отношении таких политиков и картин о них, безусловно, очевиден. Хочу отметить, что в мире киноплощадки уничтожены за счет Голливуда. Даже российские ленты, снятые совместно с Голливудом, где напряженность доведена до крайних точек, а основной целью их авторов являются прибыли и рынок, - в большинстве своем глупы. Мой фильм может стать частью фестиваля, в том числе и в России. Сможет ли он привлечь публику? Конечно, но при этом он должен отвечать характеру киноплощадки. Кинематография разрушается. В будущем крайне тяжело будет привлекать публику в кинотеатры, поскольку зрителю дешевле легально приобретать права на скачивание и просмотр фильмов в домашних условиях. Активно развиваются компании - поставщики потокового мультимедиа. Тем самым я прихожу к неутешительному выводу, что Голливуд, являвшийся родоначальником кинематографии, в определенной степени ее и уничтожит.

Новоизбранный член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорад Додик обозначал желание назначить вас своим советником. Что планируете рекомендовать своему другу?



Эмир Кустурица: Буду советовать то, чтобы все его действия служили защите достоинства сербского народа, чтобы он не стремился быть исключительно исторической личностью, а сохранял прагматичность. Милорад Додик, кстати, таковым и является. Это должно помочь ему сохранить все механизмы власти и в будущем укрепить их для обеспечения интересов Республики Сербской (РС). Хочу отметить, что Милорад Додик сделал правильный выбор, предпочтя Западу развитие партнерских отношений с единственным историческим союзником сербов - Россией. При этом сербы иногда, как младшие братья, обижаются, что русские нам мало помогают, забывая, что России необходимо защищать свыше 60 тысяч километров государственной границы.

Что, на ваш взгляд, является препятствием для расширения всестороннего сотрудничества между Москвой, Белградом и Баня-Лукой?



Эмир Кустурица: Мне кажется, Сербии и всем сербам необходимо понять, что проблемой является не то, что кто-то (Россия) теперь не защищает наши границы, а то, что на протяжении долгого времени мы имели элиту, которая была коррумпирована Западом. Думаю, настал момент, когда Сербии необходимо отречься от Иосипа Броза Тито (бывший югославский лидер). В этом есть смысл. Поскольку он, лавируя между Черчиллем и Сталиным, выбрал первого. Одной из причин этого стало то, что Тито состоял в лондонской масонской ложе "Конкордия". Если попытаться его немного реабилитировать, то мы увидим, что в 1948 году Запад был прогрессивнее Советского Союза. В настоящее же время ситуация совсем другая: Россия имеет треть мировых запасов, развитую капиталистическую систему, придерживающуюся аналогичных западным правил. Когда вы приезжаете в Москву, то видите не только оригинальный российский город, но и большой европейский центр. Итак, Сербия должна понять, что если дойдет до мировой войны, то Евразия победит. Нельзя победить Евразию, нельзя даже пытаться с ней воевать. Можно попытаться воевать с Россией, а это значит - воевать с Евразией. Резюмирую - Сербия должна однозначно определиться и окончательно встать на сторону Евразии, поскольку там находится будущее Европы. Европа без России будет старым музеем, где останутся только пожилые люди.

Чего сегодня сербы ожидают от России?



Эмир Кустурица: Мы надеемся, что российский лидер - Владимир Путин никогда не позволит, чтобы Косово приняли в ООН. Этого нельзя допустить даже в том случае, если из Белграда в Москву будут поступать сигналы о том, что найдена какая-либо двусторонняя договоренность. Мы практически не контролируем большую часть Косово, и де-факто оно находится в их руках, а де-юре мы не смеем их признавать и через сто лет, так как они украли наше историческое и духовное наследия.

Сейчас возобновились процессы вокруг активации плана действий по членству в НАТО для Боснии и Герцеговины. При этом Народная Скупщина Республики Сербской 18 октября 2017 года приняла резолюцию, в соответствии с которой боснийские сербы намерены придерживаться военного нейтралитета. Видите ли вы угрозу во все более настойчивом "втягивании" БиГ в Североатлантический альянс?



Эмир Кустурица: Босния и Герцеговина в надежных руках Милорада Додика, который намерен защищать каждый сантиметр Республики Сербской и, соответственно, отстаивать принципиальные для сербов решения Народной Скупщины. В этой связи он сделает все для усиления сербского энтитета. При этом само существование БиГ в большей мере зависит от его коллег по президиуму - Шефика Джаферовича (бошняк) и Желько Комшича (хорват), их готовности к диалогу и компромиссам.

Вы неоднократно заявляли, что Америка передает "пальму первенства" Китаю. Какова тогда роль России в новом мировом порядке?



Эмир Кустурица: Это гипотеза. Россия - ключевой игрок на международной арене. Все будет зависеть от России. Важным является и то, сохранится ли в будущем союз РФ и КНР, смогут ли американцы внести в него раздор за счет экономических санкций. Но при любом исходе Россия останется важнейшим фактором всех мировых процессов.

Все чаще на Балканах можно услышать о надвигающейся большой войне...



Эмир Кустурица: Войны Западом ведутся за ресурсы и продвижение капитала. При этом ключевыми здесь становятся интересы транснациональных корпораций (ТНК), некоторые из которых сейчас сильнее государств. Подтверждением этого тезиса может являться ситуация во Франции, где президент Эмманюэль Макрон находится перед выбором: или служить своему народу, или корпорациям. В России же ТНК преимущественно связаны с ресурсами, находящимися на ее территории, и им не требуется экспансия за пределы РФ. В этой связи если бы Евразия приобрела очертания от Владивостока до Британии, обеспечив свободное прохождение товаров и отмену таможенных пошлин, то это бы устранило необходимость в дальнейших войнах.