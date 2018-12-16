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Рубрика: Спорт

Лыжник Белов выиграл "золото" на этапе Кубка мира в Давосе

Текст: Данила Жиляев
В швейцарском Давосе мужской индивидуальной гонкой на 15 км свободным стилем завершился четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Триумфатором стал россиянин Евгений Белов.
Фото: Александр Шеметов/РИА Новости Фото: Александр Шеметов/РИА Новости
Фото: Александр Шеметов/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Он преодолел дистанцию за 35:52,5 секунды, при этом до самого финиша Евгений боролся с французом Морисом Монифика, который в итоге отстал от победителя лишь на 0,9 секунды. Замкнул тройку представитель Норвегии Мартин Йонсруд Сундбю, его отставание составило 4,5 секунды.

Совсем немного не хватило до подиума Денису Спицову, который стал четвертым с отставанием от Белова в 7,5 секунды. В топ-10 попал и еще один россиянин - Андрей Мельниченко финишировал девятым.

Отметим, что эта гонка стала первой в сезоне для Сергея Устюгова, который восстановился после травмы большого пальца правой руки, полученной на предсезонном сборе в Италии. Впрочем, очевидно, Сергей еще не набрал форму - он показал худший результат среди россиян, став 25-м. Кроме того, Иван Якимушкин пришел к финишу 21-м.

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