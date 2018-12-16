МИД Турции: США прорабатывают вопрос об экстрадиции Гюлена

США прорабатывают вопрос об экстрадиции проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турцию. Об этом, как передает газета Hurriyet, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в рамках проходящего в Дохе XVIII Международного форума.

"Президент США Дональд Трамп сказал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о проведении работ по экстрадиции главы FETO Гюлена", - проинформировал глава МИД республики, добавив, что Анкара ждет от Вашингтона конкретных шагов. Чавушоглу также отметил, ФБР проводит расследование в отношении организации оппозиционного проповедника в связи с подозрениями в уклонении от налогов.

Власти Турции обвиняют организацию в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. Тогда погибли свыше 240 человек, более 2 тысяч пострадали. Мятеж был подавлен, власти арестовали более 50 тысяч человек. Кроме того, Гюлен проходит одним из 28 обвиняемых в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова. Судебный процесс начнется 8 января 2019 года.