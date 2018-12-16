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16.12.2018 20:59
Рубрика: В мире

Минск назвал "буйной фантазией" сообщения о секретном совещании Лукашенко

Текст: Игорь Дунаевский

Президент Беларуси Александр Лукашенко не проводил совещания на тему независимости республики от России, о чем ранее сообщили несколько средств массовой информации. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Фото: president.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы российских СМИ

"Вы знаете, с вопросом независимости в нашей стране определились давно, и он даже не обсуждается, - цитирует ее слова агентство РИА Новости. - Никаких совещаний на эту тему не было, это все плод чьей-то буйной фантазии".

Ранее ряд медиа сообщили, что президент Беларуси провел закрытое совещание с ключевыми чиновниками, на котором якобы обсуждался вопрос независимости республики "в условиях давления" со стороны России. Согласно этим данным, по итогам совещания было принято решение "до конца стоять за независимость" Беларуси.

В мире экс-СССР Беларусь Отношения России и Беларуси
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