Минздрав предложил поднять возраст для продажи алкоголя

Минздрав приступил к разработке законопроекта об увеличении возраста продажи крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года. Вступить в силу закон может с 2020 года. Новые возрастные ограничения будут распространяться на продажу алкоголя крепостью не менее 16,5 градуса.

Во многих странах (США, Японии, Египте, Казахстане, Индии, Индонезии, Парагвае и других) людям моложе 21 года алкоголь не продают. По мнению министра здравоохранения Вероники Скворцовой, в молодом возрасте алкоголь не только воздействует на здоровье, но и влияет на поведение. А замминистра здравоохранения Олег Салагай напоминает, что хоть дееспособность в полной мере человек приобретает с 18 лет, но покупать оружие может с 21 года. Если верить недавнему опросу ВЦИОМ, идею поднять возраст продажи алкоголя до 21 года поддерживают 78 процентов россиян.

Минздрав также не оставил намерение повысить возраст и для продажи сигарет. Как подчеркивает Олег Салагай, если человек не начинает курить в юности, гораздо меньше шансов, что он закурит в более зрелом возрасте.

Ограничения для алкоголя и курения должны усиливаться, считает глава Лиги защитников пациентов Александр Саверский. "Но я бы предпочел видеть и конечную цель, и последовательность шагов на длительный период. Потому что сейчас закон о защите прав потребителей сурово говорит: Роспотребнадзор обязан изъять с рынка любой товар, причиняющий здоровью населения вред. Алкоголь и табак причиняют вред".