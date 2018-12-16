Эта резонансная история оказавшейся в СИЗО многодетной матери буквально всколыхнула общественность. Правозащитники, парламентарии, известные личности и журналисты активно обсуждают дело Александры Лисицыной. Мало того, что женщина не участвовала в совершении преступления, но и сам состав преступления обнаружен не был, считают адвокаты. Неужели за решеткой может оказаться невиновный человек?

Александра Лисицына была отправлена под стражу Тверским районным судом Москвы 15 ноября, а 12 декабря Московский городской суд оставил это решение без изменений. Правозащитники вопрошают: что такого страшного натворила многодетная мать? Кого-то убила? Обворовала государство и вывела деньги через офшоры?

В чем же суть этого странного дела?

Как выяснилось в ходе разбирательства, четыре года назад знакомый предложил Александре Лисицыной приобрести по выгодной цене землю под жилищное строительство в Подмосковье. Для оформления сделки были рекомендованы некие специалисты, на которых женщина выдала недолгосрочные доверенности, необходимые для купли-продажи. Людей этих потенциальная покупательница не знала, а просто последовала совету своего знакомого. Посредники с Лисицыной не контактировали, и денег у женщины никто не просил. Год спустя доверенности стали недействительными, и потенциальная покупательница решила и вовсе забыть о несостоявшейся сделке. Казалось бы, вот и сказочке конец. Но не тут-то было.

"Через четыре года произошли невероятные, почти мистические события, - рассказывает журналист-расследователь Олег Лурье. - 13 ноября 2018 года в квартире, где Лисицына проживала с супругом и тремя детьми, следственными органами ГСУ МВД России по Московской области был произведен обыск. После чего Александра Лисицына была задержана в порядке статей 91, 92 УПК РФ, а через два дня Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Как оказалось, Александру обвинили в том, что она якобы "мошенническим путем похитила девять земельных участков", причинив ущерб государству в лице Рослесхоза на сумму более 37 миллионов рублей. То есть часть 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере в составе группы".

Как выяснилось, речь в обвинении шла о землях, которые Александра Лисицына так и не купила в 2014 году, а лишь дала две доверенности на покупку обезличенной земли. Знать не знала, и вдруг оказалось, что эти самые девять подмосковных участков были по тем старым доверенностям "куплены" у некоего, также неизвестного ей лица, и "оформлены" на ее имя. Вот такой поворот.

Как сообщают журналисты, только от следователя обвиняемая узнала фамилии своих так называемых подельников, а также и то, что она является владелицей нескольких участков в Московской области. Как говорится, "без меня меня женили". Для оформления земель, судя по документам, не потребовались ни личное участие, ни подпись при совершении сделок. Однако бумаги были оформлены так, как если бы она сама купила их у некоего гражданина. То обстоятельство, что никого из этих людей женщина даже не знала, силовиков не заинтересовало.

"Мы будем обжаловать решение в кассационном порядке, - заявила адвокат Лисицыной Тамара Шустрова после заседания Мосгорсуда. - Обвинение в отношении Александры необоснованно, как и решение о ее содержании в СИЗО. Мы предлагали изменить избранную меру пресечения на залог или личное поручительство. Были представлены четыре поручителя, которые гарантировали, что Александра, выйдя из изолятора, не будет препятствовать следствию и в случае вызова будет добросовестно являться на допросы. Суд не прислушался к нашим доводам. Судебной практике известны случаи, когда люди, которые похищали сотни миллионов, находились под домашним арестом и гуляли по бутикам, а моя подзащитная, мать троих детей, страдающая тяжелым хроническим заболеванием, оставлена в СИЗО. Избранная судом мера пресечения заключение под стражу - это наказание даже не Александре, вина которой не установлена и вряд ли будет доказана, а ее детям и близким".

Представители Лисицыной считают, что никаких убедительных доказательств причастности женщины к сделкам следствие не представило. По сути, единственным фактом, за что многодетную мать отправили за решетку, стала доверенность, которую она доверчиво выдала четыре года назад.

"История Лисицыной свидетельствует о том, что представители следствия зачастую не могут досконально разобраться в особенностях расследования экономических дел, - полагает главный редактор "Гулаг-Инфо" правозащитник Денис Солдатов. - Неясно, зачем нужно было отправлять за решетку многодетную мать. Она вряд ли сможет повлиять на ход дела... Есть же современные меры ограничения свободы, например, с использованием электронных браслетов. Почему по таким делам они не применяются, непонятно".

Как пишут СМИ, согласно генплану поселения Селятино Нарофоминского района Московской области злополучные земельные участки не имели никакого отношения к лесному фонду, поскольку являлись территорией для жилой застройки и входили в земли населенных пунктов. Причем, как констатируют журналисты, именно чиновники Рослесхоза согласовывали генплан, не предъявив никаких претензий по поводу изменения статуса интересующих следствие земель.

Женщина не участвовала в совершении преступления, считают адвокаты. Неужели за решеткой может оказаться невиновный человек?

Важно и то, что в суд был представлен впечатляющий набор характеристик, подтверждающих добропорядочность Лисицыной, такой человек не станет скрываться от суда и следствия. Как сообщают СМИ, за женщину лично поручились полярники, ветераны Афганистана, например, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По опубликованным в одной из газет сведениям, в суд поступили также обращения от главы фракции КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова и члена Совета Федерации, единоросса Артура Чилингарова, которые выражали обеспокоенность по поводу заключения в СИЗО матери троих детей и ходатайствовали об изменении для нее меры пресечения. Однако суд по непонятным для общественников и журналистов причинам проигнорировал все просьбы и ходатайства.

Вопросов много.

Неужели оказаться за решеткой может многодетная мать, которая не участвовала в совершении преступления и никогда не имела проблем с законом? На каком основании в СИЗО отправили женщину, страдающую от болезни позвоночника? И ведь в суде об этом знали - туда переданы соответствующие документы от врачей... Почему не поменяли меру пресечения, несмотря на предложенный родственниками солидный залог? Вопросов в этой истории пока больше, чем ответов.

Думается, теперь, когда к делу Лисицыной привлечено внимание широкой общественности, машина правосудия должна более внимательно рассмотреть все доводы и обстоятельства этой странной истории - для принятия действительно правового решения. Ведь перед теми, кто формально оперирует законами - живой человек, многодетная мать.

И особенно большая надежда на то, что прежнее решение будет обжаловано в вышестоящей инстанции.