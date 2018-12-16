На чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который завершился в китайском Ханчжоу, сборная России завоевала 14 наград - шесть золотых, пять серебряных и три бронзовые. Наши спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете, уступив только команде США (17-15-4).

На прошлом ЧМ в канадском Виндзоре сборная России выиграла все пять мужских эстафет, а также одну смешанную комбинированную 4х50 м. На этот раз коллективное "золото" получилось только одно (мужская комбинированная 4х50 м), зато прорыв произошел на личных дистанциях. Чемпионские титулы завоевали Кирилл Пригода, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов - сразу на двух дистанциях 50 и 200 м на спине.

Главный тренер сборной России считает, что в Китае мы упустили три "золота"

Причем для каждого из наших пловцов эта победа получилась особенной - первой. Пригода выиграл первое личное "золото" ЧМ в карьере, установив при этом рекорд мира на 200 м брассом (2.00,16). Колесников, который летом стал героем на юношеской Олимпиаде, на 100 м комплексом получил первую золотую медаль взрослых чемпионатов мира, причем тоже с рекордом соревнований (50,63). Чемпион мира 2017 года на длинной воде Рылов дебютировал в 25-метровом бассейне и сразу поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала на 50 м на спине, обновив национальный рекорд (22,58).

Что касается Морозова, то он, наконец, снял "деревянную" медаль, которая последние годы неизменно доставалась ему в индивидуальных заплывах на главных стартах сезона, и завоевал первое с 2012 года "золото" на супердинамичной и зрелищной дистанции 50 м вольным стилем. Вторым остался американец Калеб Дрессел, этот "новый Майкл Фелпс" (20,54 против 20,33). Дресселу только и оставалось, что признать: "Меня сделали, победил сильнейший". Правда, в заключительный день на сотне кролем Дрессел взял реванш и оставил Морозова с "серебром". Но в любом случае Володя доказал, что способен быть звездой и бить мировые рекорды не только на Кубке мира, общий зачет которого выиграл уже во второй раз в карьере.

Кстати, на совместной пресс-конференции Рылова, Колесникова и Морозова после трех побед российского плавания в один день американский журналист спросил их о перспективах нашей сборной. Мол, успех на короткой воде - это хорошо, но что россияне смогут показать на чемпионате мира в Корее и Олимпийских играх в Токио. Юный Климент Колесников расставил все по местам: "Перед вами сидит обладатель "золота" ЧМ на 200 м на спине Евгений Рылов. За сборную России выступают еще победители и призеры чемпионата мира. Отчет до Токио пошел, и мы будем готовы биться за медали". Климент имел в виду наших брассистов Антона Чупкова, Юлию Ефимову, которые пропускали выступление в Китае, и Кирилла Пригоду. Сам Колесников на чемпионате Европы в Глазго установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине, проплыв ее за 24 секунды. Пусть это и не олимпийская дистанция, но Колесников растет, растут его результаты и амбиции. Быть в корейском Кванджу-2019 четвертым, как в Будапеште-2017, он точно не собирается.

Итоги чемпионата мира также подвел главный тренер сборной России Сергей Чепик.

Как оцениваете выступление наших пловцов?

Сергей Чепик: Мы выступили неплохо. Очень серьезный оказался чемпионат мира. Мало кто ожидал, что будут сильнейшие команды Америки, Австралии, Бразилии. Были как известные пловцы, так и новые имена появились. И у нас в том числе. Некоторые в Китай не поехали, считая турнир более простым. Пусть не во всех дисциплинах, но в основном были показаны очень высокие результаты. Борьба шла на всех дистанциях. Чемпионат удался. Мы не зря сюда приехали.

Почему не удалось повторить успех двухлетней давности в эстафетах?

Сергей Чепик: Прошлый чемпионат мира как раз был слабый. Мы выигрывали эстафеты легко. Но здесь могу сказать, что точно три "золота" отдали в общей сложности за 0,13 секунды. Володя Морозов на 100 м кролем уступил 0,02 секунды. Три сотых проиграли в эстафете 4х200 м кролем и восемь сотых в эстафете 4х100 м кролем. В этих заплывах реально можно было брать "золото". Первая эстафета - моя техническая ошибка. Если бы распределяла машина, состав должен был быть другой. Но мы работаем с людьми. К тому же потом я узнал, что ребята готовились к рекорду мира еще в Москве. Но две недели засыпать и просыпаться с мыслью о рекорде - не каждый выдержит. Поэтому немножко не удалось. Все проплыли чуть хуже, чем планировали. Тем не менее мы били старые рекорды мира. Просто не хватало удачи. Тем не менее ребята установили три рекорда Европы, рекорды России. Движение вперед наблюдается однозначное.