В матче Россия - Финляндия, прошедшем на футбольном стадионе питерского "Зенита", определился победитель Кубка Первого канала. Результат этой встречи стал известен уже после подписания этого номера "РГ" в печать.

А ранее команда Ильи Воробьева одержала вторую победу на турнире, разгромив чехов - 7:2.

На бумаге сборная Чехии выглядела соперником даже более серьезным, чем шведы, которых наши с трудом одолели в серии буллитов в четверг. Чехи в тот же день устроили перформанс в вынесенном матче в финском Тампере. По ходу игры они уступали хозяевам льда 0:3, но сравняли счет и тоже вырвали победу - 4:3. Кроме того, именно подопечные Милоша Ржиги нанесли россиянам в ноябре единственное поражение на первом этапе Евротура - Кубке Карьяла. Оно хоть и не помешало нашим занять на турнире первое место, но получилось довольно чувствительным - 2:5.

Однако битвы толком не вышло. И не в последнюю очередь по вине соперника россиян. То ли чехи не восстановились после эмоциональной игры с финнами, то ли такова была установка на матч с нашими, но по части грубости и грязи они явно перешли черту. 30 минут штрафа недвусмысленно говорят сами за себя. Обычно в таких случаях непременно достается судьям, но после игры чехи, надо отдать им должное, пеняли только на себя.

- Я бы об удалениях не говорил, как мы начали матч в меньшинстве, так мы его и закончили. Со сборной России так невозможно играть, - раздраженно констатировал рулевой сборной Чехии Милош Ржига. - Россияне ничем не удивили, но если позволить им такое преимущество, то с ними невозможно играть. В поражении виновата вся команда, если бы мы были более дисциплинированы, то выполнили бы свою задачу.

В том же духе рассуждал и Доминик Кубалик, забросивший россиянам обе шайбы. Дубль форварда нисколько не утешил.

- По такому счету вообще не важно, кто забил, - сокрушался хоккеист. - Удалений у нас было невероятное количество. И это ключевой момент игры. Мы акцентировали внимание на этом аспекте перед встречей, и на тебе - взяли и наудалялись. А России только дай поиграть в большинстве, они сразу прибавляют.

Андрей Локтионов и его тезка Кузьменко, пропустившие предыдущий матч со шведами, в игре против чешской сборной оформили по дублю

Впрочем, объяснять крупную победу только чешскими удалениями было бы неверно. Сборная и без подарков соперника на глазах у почти 13 тысяч зрителей, забивших "Арену Легенд", показала очень внятный хоккей. Ключевыми стали тренерские перестановки в преддверии встречи. Илья Воробьев предоставил шанс Андрею Локтионову и его тезке Кузьменко, пропустившим матч с шведами, и оба не подкачали, оформив по дублю. Причем Локтионов это сделал, играя в первом звене с Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко. А Кузьменко - в четвертом. 22-летний хоккеист вообще произвел очень сильное впечатление, заработав на себе еще и несколько удалений. Он вполне мог рассчитывать на звание лучшего игрока матча, которое досталось нашему голкиперу Илье Сорокину. В двух пропущенных шайбах его вины точно не было, а вот в третьем периоде, когда партнеры немного подрасслабились, Илья сделал несколько классных спасений.

- Не хочется никого выделять, все в общую копилку что-то положили, - подвел справедливый итог Илья Воробьев.

Единственной ложкой дегтя в этот вечер стала травма Капризова, полученная после грязного приема одного из чехов. Сумеет ли помочь нападающий сборной в Петербурге на момент написания этих строк, известно не было.