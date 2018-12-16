Названа причина смерти актера из "Кривого зеркала" Обида Асомова

Причиной смерти на 56-м году жизни советского, узбекского и российского комика Обида Асомова стал сердечный приступ. Об этом РИА Новости сообщил представитель министерства здравоохранения республики.

По его словам, заслуженный артист Узбекистана 11 декабря был доставлен в первую клиническую больницу Ташкента, где и скончался в пятницу днем.

Обид Асомов родился 22 октября 1963 года в Ташкенте. Его отец работал проводником, и часто привозил домой журналы "Советский экран" и "Крокодил", по которым Обид и выучил русский язык. С отличием окончив Художественное училище имени Бенькова, поступил на художественное отделение Ташкентского театрального института. Во время обучения подрабатывал тамадой, давал юмористические концерты в домах культуры и клубах. Где его и приметил режиссер Латиф Файзиев, работавший в тот момент над советско-индийской картиной "По закону джунглей", и пригласивший артиста на проект - на роль директора цирка.

В 2000 году Фаррух Закиров, фронтмен группы "Ялла", пригласил Обида поработать ведущим во время гастролей коллектива по Германии". А далее артиста заметил и Евгений Петросян - было это в конце нулевых. С тех пор Асомов - участник шоу Петросяна, программ "Аншлаг" и "Кривое зеркало".

Снялся в фильмах "Шерали и Ойбарчин", "Бу нима бу, или Хара-кири против Кинг-Конга", "Гончар и горшок", "Железный мужчина", "Камми", "Очаровательная малышка с золотым сердцем", "Тахир и Зухра", "Горе-злосчастье", "Великан и коротышка", "Приключения в стране Чатранга", "Новые приключения Аладдина".

В 2009 году Асомова запретили на узбекском телевидении - "за издевательство над узбекской национальностью". Табу было снято только в 2017-м.

С мая 2018 года Обид работал директором Студии мультипликационных фильмов при "Узбекфильм".

Артиста похоронили 15 декабря на кладбище Камалан в Ташкенте. У него остались четверо детей.

