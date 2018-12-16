Умер участник "Кривого зеркала" Обид Асомов

На 56-м году жизни скончался один из участников передачи "Кривое зеркало" Обид Асомов.

В начале недели артист попал в больницу. Как рассказали в пресс-службе минздрава Узбекистана, он был госпитализирован с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, острый приступ, аритмический шок".

Обид Асомов был постоянным участником телешоу "Кривое зеркало", программ "Смехопанорама" и "Смеяться разрешается". Также юморист известен своими ролями в нескольких фильмах. В последнее время он жил у себя на родине, в Узбекистане, занимал должность директора мультипликационных фильмов при "Узбекфильме", сообщает ТАСС.