В Москве заговорили о сносе старинного здания на Большой Никитской улице, в километре от Кремля.

Возможно, этот дом на Большой Никитской скоро будет не узнать... Фото: Артем Локалов

Все началось с записи муниципального депутата Пресненского района Елены Ткач на странице в соцсети. Она сообщала, что градостроительная комиссия Москвы согласовала стройку на месте дома 17, строение 1 по Большой Никитской.

- Разрешенные параметры высотности застройки - 32 метра, - отметила она.

Это высота девятиэтажного дома. Были всякие случаи слома исторических зданий в центре Москвы и строительства на их месте новодела. Но поверить, что такое возможно на Никитской, все равно сложно.

На этой улице хорошо сохранилась дореволюционная застройка, несмотря на то, что в 1990-х - 2000-х многие здания понесли утраты. И все же - девятиэтажка рядом с Большим залом консерватории и театром имени Маяковского, фасад которого проектировал знаменитый Федор Шехтель?!

Вскоре главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил ТАСС, что "решение градостроительной комиссии не предполагает снос дома".

Но при этом не исключена перестройка здания, потому что в документе прописано размещение на этом земельном участке жилых домов, подземных гаражей и наземных автостоянок.

В любом случае, перестройка может существенно изменить облик дома, который еще в 1830 году выстроил купец Булошников. На первом этаже помещались его лавки, второй был жилым. В конце XIX века надстроили третий этаж.

После революции в бывшем купеческом доме тоже располагались магазины, том числе, "Овощи - фрукты", а не так давно - зарубежный банк.

После многочисленных перестроек и переделок, фасад, по сути, единственное, что сохранилось у этого дома. Сейчас тут нет учреждений, магазинов и кафе - здание закрыто.

При этом дом начала XVIII века официально не является объектом культурного наследия. Отсюда такой вырез на схеме:

Посмотрите на этот чудесный вырез в «зоне охраны центральной части Москвы». Благодаря ему власти согласовали снос купеческого особняка XIX века и строительство высотой до 32 метров на его месте. Пока не было общественных слушаний, можно попробовать побороться за здание… pic.twitter.com/Ee7xxROpHC — Константин Антипин (@P2beep) 15 декабря 2018 г.

Территорию вокруг дома Булошникова откусывают по кусочку, как от свежей сайки, на протяжении долгого времени.

Так, например, в советское время были сломаны палаты XVII века, которые находились рядом, в Малом Кисловском переулке. На их месте построили типовую панельную школу. Сейчас это гимназия № 1520.

Теперь дело дошло до дома на Большой Никитской. Его судьба может проясниться после публичных слушаний. В движении "Архнадзор" будут следить за ними.

Возможно, общественный резонанс повлияет (и уже повлиял) на ситуацию вокруг дома Булошникова и здесь удастся избежать масштабных перемен.