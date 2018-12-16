Российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин продолжает зажигать в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

После хет-триков в двух матчах кряду Овечкин чуть сбавил обороты, но все равно его вклад в победу над "Баффало" в очередной игре стал определяющим. Его шайба позволила "Вашингтону" перевести встречу в овертайм, а в серии послематчевых буллитов Овечкин реализовал бросок, ставший победным - 4:3.

"Было бы неплохо сделать еще один хет-трик, но ничего не поделаешь. Сегодня был не мой день", - развел руками Александр после игры. Но ему все равно есть чем гордиться. Гол стал для форварда 29-м в "регулярке", а его результативная серия достигла уже 14 матчей, что является личным рекордом нашего хоккеиста в НХЛ.