Овечкин установил личный рекорд в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин установил личный рекорд в Национальной хоккейной лиге. Он набрал очки в 14-м матче подряд.

Накануне, напомним, российский форвард повторил собственное достижение - в матче с "Каролиной" он оформил хет-трик, попутно обновив несколько рекордов. Сегодня его команда в серии буллитов победила "Баффало" 4:3 - в этот раз россиянин забросил лишь одну шайбу, но этого, в любом случае, хватило для нового достижения. Кроме того, на счету Овечкина был победный бросок в послематчевой серии.

Сам Александр после матча, впрочем, посетовал на то, что не удалось оформить хет-трик третью игру подряд, хотя и признал, что каждый матч забивать нереально. Он подчеркнул, что игра оказалась для "столичных" очень тяжелой.

"Это была сложная встреча, мы играли на второй день подряд, и было понятно, что придется непросто, - констатировал Овечкин. - Я рад, что мы смогли выиграть. У меня были момент, конечно, сделать еще один хет-трик было бы неплохо. Но в каждом матче забивать невозможно. Мы играли очень много в последнее время, практически через день. Надо немного выдохнуть".

Овечкин был не единственным россиянином в этом матче, набравшим очки. По ассистентскому баллу также заработали его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Из других состоявшихся минувшей ночью матчей стоит отметить встречу "Колорадо" и "Далласа", закончившуюся победой "лавин" на своем льду со счетом 6:4. В составе хозяев одним из главных героев стал российский вратарь Семен Варламов - несмотря на то, что он пропустил четыре шайбы, он при этом также отразил 38 бросков. Гораздо менее удачно сложился матч для его визави Антона Худобина, который отразил 17 из 20 бросков, пропустив трижды в первом периоде - после этого он был заменен.

Российский форвард "Далласа" Александр Радулов набрал два очка за голевые передачи, хоть его команде это и не помогло. Его партнеры Валерий Ничушкин и Денис Гурьянов завершили матч без результативных действий.