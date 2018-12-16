Под Москвой два человека погибли при пожаре в общежитии

В Московской области два человека погибли и пятеро пострадали во время ночного пожара в общежитии, передает ТАСС.

Трагедия произошла в поселке Пересвет Сергиево-Посадского района. Пожар произошел на Октябрьской улице, 7. Там находится общежитие Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.

Спасатели смогли быстро эвакуировать 32 жильцов, в том числе 4 детей. В больницу доставили троих несовершеннолетних и двоих взрослых. Пожар ликвидировали за час.