Против кого собирается воевать армия Косово?

В пятницу официальная Приштина объявила о создании армии самопровозглашенного Косово. Этому предшествовали решения парламента края о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные вооруженные силы (ВС).

Согласно принятым косовскими депутатами законам СБК трансформируются в министерство обороны и вооруженные силы, определены правовые рамки такого рода решений. Известно, что военные расходы Косово не превысят 100 миллионов евро в год. При этом численность армии составит пять тысяч активного состава и до трех тысяч резервистов.

Аналитики отмечают, что действия Приштины поддерживаются США, ФРГ и Францией, в то время как ЕС и НАТО, охраняющие границы и порядок в крае, выступают против них. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил сожаление о том, что это решение было принято, несмотря на обеспокоенность НАТО. "Хотя вопрос трансформации сил безопасности в принципе является вопросом, который решает Косово, мы ясно дали понять, что этот шаг является несвоевременным", - заявил он.

Албанцы и их лидеры никогда не хотели компромисса, а за решением о создании армии Косово стоят США

В своем обращении к нации президент Сербии Александар Вучич поблагодарил за поддержку Россию и Китай, подчеркнув, что за обозначенным выше провокационным решением стоят ведущие страны Запада. "Сегодня всем ясно, что албанцы и их спонсоры никогда не хотели компромисса, ясно, что за всем, что они делали, стоят США, Великобритания, а по вопросу армии Косово - и Германия. Мы этим фактом разочарованы, но это для нас не новость", - указал Вучич. В свою очередь боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич отмечает, что "Запад, прежде всего Германия и США, намеревается использовать армию Косово в собственных интересах". По его мнению, она нужна только для участия в запланированных ими межэтнических конфликтах, направленных на ослабление влияния и роли Сербии на Балканах, а также создана, чтобы ограничить влияние России на Балканах.

В официальном сообщении МИД России обращено внимание на то, что принятое решение о трансформации Сил безопасности Косово в полноценную армию стало грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244, направленным на серьезное обострение обстановки на Балканах, чреватое рецидивом вооруженного конфликта в регионе. Между тем уже очевидно, что план Запада на Балканах состоит в том, чтобы Сербия отказалась от сотрудничества с Россией и признала Косово суверенным государством.

Тем временем

Всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица в беседе с собственным корреспондентом "РГ" выразил надежду, что Россия никогда не допустит принятия Косово в ООН. "Этого нельзя допустить даже в том случае, если из Белграда в Москву будут поступать сигналы о том, что найдена какая-либо двусторонняя договоренность, - подчеркнул Кустурица. - Мы практически не контролируем большую часть Косово, и де-факто оно находится в их руках, а де-юре мы не смеем их признавать и через сто лет, так как они украли наше историческое и духовное наследие". Он также приходит к заключению, что у сербов один исторический союзник - Россия. "Мир изменился, и здесь есть шанс для талантливых политиков, - указывает режиссер. - В этих обстоятельствах и между огней Александар Вучич должен рассчитывать лишь на тех, кто ему предопределен историей".