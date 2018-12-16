Путин поздравил Назарбаева с праздником

Президент России Владимир Путин направил телеграмму казахстанскому коллеге Нурсултану Назарбаеву по случаю национального праздника - Дня независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил впечатляющие успехи республики в области экономического, социального и научно-технического развития, роль в решении вопросов региональной и международной повестки, в том числе в качестве непостоянного члена Совбеза ООН и в рамках Астанинского процесса.

Также президент высоко оценил уровень двусторонних отношений и взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов.