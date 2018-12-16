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Рубрика: Власть

Путин поздравил Назарбаева с праздником

Текст: Кира Латухина

Президент России Владимир Путин направил телеграмму казахстанскому коллеге Нурсултану Назарбаеву по случаю национального праздника - Дня независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Глава государства отметил впечатляющие успехи республики в области экономического, социального и научно-технического развития, роль в решении вопросов региональной и международной повестки, в том числе в качестве непостоянного члена Совбеза ООН и в рамках Астанинского процесса.

Также президент высоко оценил уровень двусторонних отношений и взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов.

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