Москвичей ожидает самая холодная ночь с начала зимы

В понедельник Москву, скорее всего, ожидает самый холодный день зимы. Как уточнили в центре погоды "Фобос", в столицу идут Варваринские морозы. Так холодно бывает только раз в шесть лет.

По прогнозам синоптиков, температура 17 декабря окажется ниже климатической нормы декабря на 7-10 градусов. В ряде районов Московской области предстоящей ночью ударят даже 26-градусные морозы. В целом по региону температура в среднем понизится до минус 21. В Москве - до минус 19.

Впрочем, завтра днем в столичном регионе будет холодно, но вполне терпимо - до минус 13-14 градусов. В народе о Варваринских морозах раньше говорили: "Трещит Варюха - береги нос да ухо!".