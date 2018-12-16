Названа причина пожара в подмосковном общежитии

Стала известна причина пожара в Подмосковье, из-за которого в больницу попали трое детей.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, незадолго до пожара в одной из комнат общежития женщина и двое мужчин выпивали. Неосторожное обращение с огнем одного из участников застолья привело к возгоранию. В итоге двое мужчин погибли, женщина и трое ее детей от 7 до 12 лет получили отравление угарным газом. По этому факту назначена доследственная проверка, уточняются все обстоятельства инцидента.

Ранее "РГ" писала, что минувшей ночью в городе Пересвет Сергиево-Посадского района произошел пожар в общежитии. В результате происшествия погибли два человека и пятеро пострадали.