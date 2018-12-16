Новости

СК: Газ в квартире в Вологде взорвался после включения света 14:16
Морозов взял "серебро" ЧМ на сотне кролем 13:58
Лукашенко поздравил с юбилеем Юрия Николаева 13:49
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Сибири 13:48
Аршавин будет работать в академии "Зенита" 13:41
Полиция Парижа задержала 179 участников акции "желтых жилетов" 13:37
Салон новой Lada Vesta: первые качественные изображения 13:30
Россиянки заняли пьедестал в гонке преследования на Кубке IBU 13:28
С понедельника Москва встанет в новогодних пробках 13:28
Владимир Путин пожелал Юрию Николаеву вдохновения 13:12
Драчев: Не будем приглашать Бабикова на Кубок мира второй раз 13:10
Названа причина пожара в подмосковном общежитии 13:07
В Пермском крае возбудили дело после схода с рельсов семи вагонов 12:59
Под Воронежем оторвавшийся прицеп убил двух человек 12:53
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском выросло до пяти 12:36
В Челябинске арестована школьница, сбившая полицейского на Mercedes 12:30
Явка на выборах губернатора Приморья приблизилась к 40 процентам 12:29
Под Кировом три человека погибли в ДТП с микроавтобусом 12:22
В Саратовской области выясняют обстоятельства гибели детей при пожаре 12:18
Биатлонистка Ильченко получила разрешение выступать за Россию 12:06
В Швейцарии в ДТП с автобусом пострадали десять россиян 12:05
В Москве у пенсионера украли часы за 8,5 млн рублей 11:53
В Вологде жильцов пострадавшего от взрыва дома определят в гостиницы 11:45
На Урале мать и четверо детей отравились газом 11:30
Ушел из жизни известный российский ученый Вячеслав Степин 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
16.12.2018 13:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина пожара в подмосковном общежитии

Текст: Сергей Бабкин

Стала известна причина пожара в Подмосковье, из-за которого в больницу попали трое детей.

В Башкирии трое детей погибли при пожаре в жилом доме

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, незадолго до пожара в одной из комнат общежития женщина и двое мужчин выпивали. Неосторожное обращение с огнем одного из участников застолья привело к возгоранию. В итоге двое мужчин погибли, женщина и трое ее детей от 7 до 12 лет получили отравление угарным газом. По этому факту назначена доследственная проверка, уточняются все обстоятельства инцидента.

Ранее "РГ" писала, что минувшей ночью в городе Пересвет Сергиево-Посадского района произошел пожар в общежитии. В результате происшествия погибли два человека и пятеро пострадали.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Швейцарии в ДТП с автобусом пострадали десять россиян
Володин назвал сомнительным легитимность решения об автокефалии
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском выросло до пяти
Овечкин установил личный рекорд в НХЛ
Опубликован список самых надежных автомобилей в мире