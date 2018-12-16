Под Воронежем оторвавшийся прицеп убил двух человек

Два человека погибли в аварии грузовика и микроавтобуса в Воронежской области.

В 10.00 на 41 километре трассы Воронеж-Тамбов у грузовика Scania под управлением 49-летнего жителя Пензенской области произошло самопроизвольное отсоединение прицепа. Неуправляемый прицеп выехал на встречную полосу, где в него врезался микроавтобус Mercedes Vito.

- Водитель микроавтобуса, 49-летний житель Воронежа и его пассажирка, личность которой устанавливается, погибли на месте, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, подробности аварии уточняются.