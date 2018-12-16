СИЗО "Бутырка" будет закрыта

Легендарный следственный изолятор "Бутырка" будет закрыт. Об этом сообщила член общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева со ссылкой на заместителя директора Федеральной службы исполнения наказания Валерия Максименко.

Программа переезда столичных следственных изоляторов обсуждается настолько давно, что в ее реальность перестали верить. Изначально предлагалось подключить к проекту большой бизнес: он бы построил на окраинах Москвы современные следственные изоляторы, а взамен получил бы исторические здания прежних тюрем в центре Москвы. Но когда предприниматели начинали просчитывать расходы, то быстро теряли интерес к идее. Построить новый следственный изолятор, отвечающий всем требованиям, невероятно дорого. Теперь программу поддержали власти Москвы. Закрыты будут два изолятора - "Бутырка" и СИЗО №3 "Пресня", известное, как краснопресненская пересылка.

"Решение о закрытии "Бутырки" и СИЗО №3 "Пресня" принято, а вот с "Матросской тишиной" взяли паузу, рассказал заместить директора ФСИН России Валерий Максименко.

Как сообщает Ева Меркачева, изначально тюремное ведомство планировало построить своими силами новое СИЗО на две тысячи мест вместо "Пресни". Но мэрия столицы предложила другой вариант - закрыть еще и "Бутырку" с "Матросской тишиной" и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектар. Пока решено все-таки "Матросскую тишину" не трогать. Что касается будущего СИЗО, рассматривается два направления - в сторону Калужского (Новая Москва) и Дмитровского шоссе. Предполагается, что изолятор будет построен в кратчайшие сроки, возможно даже за год. В январе будущего года работы уже могут начаться.

СИЗО будет соответствовать всем европейским стандартам. Внешне оно будет похоже на "Кресты-2", открытые недавно под Санкт-Петербургом. Что касается освобожденных зданий, они поступят в распоряжение городских властей. Эксперты надеются, что "Бутырку" как представляющую историческую ценность, не снесут. Это ведь уникальное сооружение, которому несколько сотен лет.

По схеме проект напоминает перенос "Крестов" в Северной столице. Там точно также сначала искали частных инвесторов, но в итоге новый изолятор построили за государственный счет. У переноса тюрем на окраины городов есть плюсы и минусы. Изначально, конечно, тюрьмы были на окраинах, но города росли, и старые казенные дома оказались посреди кипучей вольной жизни. Из плюсов: удобная логистика, следователям и адвокатам легче добраться до СИЗО для встречи с арестованным. Родственникам также проще принести передачу. Когда СИЗО перенесут за МКАД, то дорога будет занимать больше времени. Тем не менее, по словам сторонников идеи, плюсы перешивают: в первую очередь тем, что в новых СИЗО будут обеспечены высокие стандарты содержания.