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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Демон поющий

Восемь тонн экспонатов привезли в Новый Манеж в честь 100-летия музея Большого театра
Текст: Анна Галайда
Российская газета - Федеральный выпуск №7746 (283)
Макеты спектаклей, эскизы декораций и костюмов, фотографии, документы, личные вещи артистов представлены на выставке "Музей и Театр. 100 лет вместе (1918-2018)". Большой театр впервые презентует все разнообразие своей коллекции, обычно спрятанной далеко от зрительских глаз.
Среди экспонатов - деталь костюма певца Леонида Собинова к партии Ромео ("Ромео и Джульетта"). Фото: Пресс-служба Большого театра Среди экспонатов - деталь костюма певца Леонида Собинова к партии Ромео ("Ромео и Джульетта"). Фото: Пресс-служба Большого театра
Среди экспонатов - деталь костюма певца Леонида Собинова к партии Ромео ("Ромео и Джульетта"). Фото: Пресс-служба Большого театра

Для любого туриста, посещающего Вену или Милан, поход в музей Венской государственной оперы или Ла Скала не менее желанен, чем билет на спектакль. Фонды музея Большого театра, отмечающего свое 100-летие, не менее богаты - сегодня они насчитывают 100 тысяч единиц хранения. Но о существовании этой коллекции знают единицы, а увидеть собственными глазами записи хореографа Александра Горского или эскизы декораций Федора Федоровского могут только специалисты.

Специальных помещений у театра нет, отдельные экспонаты покидают его только для участия в сборных экспозициях, поэтому выставка в Новом Манеже - вероятно, единственная возможность увидеть раритеты этого музея, собиравшиеся гораздо дольше заявленных ста лет.

Не так давно сотрудники музея Большого театра установили дату его создания - осень 1918 года. Известно, что это было не просто нелегкое, а трагическое для театра время - под угрозой было само его существование.

Благодаря подробным записям Елены Константиновны Малиновской, в то время директора Большого театра (которой во многом он и обязан своим сохранением), стало известно, что в 1918 году при разборе архивов московской конторы дирекции Императорских театров было найдено больше 9 тысяч вещей, чья ценность была признана музейной. Уже два месяца спустя нарком просвещения Луначарский подписал положение о музее Большого театра. Этот документ до сих пор не найден, но он упоминается в документах Малиновской.

Фото: Предоставлено пресс-службой Большого театра
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Нынешняя коллекция музея содержит множество раритетов. "Все до единого наши экспонаты, я считаю, уникальны", - настаивает заведующая музеем Лидия Харина. Но, вероятно, в Новом Манеже особое внимание будет приковано к первому из дошедших до наших дней костюму XVIII века и портрету Федора Шаляпина кисти Александра Головина - на нем певец изображен в своей коронной партии Демона. Эта работа, прежде чем попасть на выставку, прошла многолетнюю реставрацию.

В Новом Манеже становится очевидно, что уже больше века Большой театр - это точка притяжения отечественной художественной элиты. Причем многие десятилетия театр умел аккумулировать не только энергию лучших деятелей оперы и балета, но и выдающихся писателей, художников, музыкантов.

Благодаря этому фонды музея Большого театра хранят фрагменты дневников Вацлава Нижинского, а на выставке представлены веер петербургской примы Анны Павловой, неоднократно танцевавшей в Большом, и дирижерская палочка Петра Ильича Чайковского, создававшего по заказу театра несколько опер и балет "Лебединое озеро".

На выставке можно узнать и о сегодняшнем дне театра - музей по-прежнему собирает макеты спектаклей, эскизы, костюмы.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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