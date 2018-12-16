В Подмосковье срубили новогоднюю ель для Кремля

Новости

СК: Газ в квартире в Вологде взорвался после включения света 14:16
Морозов взял "серебро" ЧМ на сотне кролем 13:58
Лукашенко поздравил с юбилеем Юрия Николаева 13:49
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Сибири 13:48
Аршавин будет работать в академии "Зенита" 13:41
Полиция Парижа задержала 179 участников акции "желтых жилетов" 13:37
Салон новой Lada Vesta: первые качественные изображения 13:30
Россиянки заняли пьедестал в гонке преследования на Кубке IBU 13:28
С понедельника Москва встанет в новогодних пробках 13:28
Владимир Путин пожелал Юрию Николаеву вдохновения 13:12
Драчев: Не будем приглашать Бабикова на Кубок мира второй раз 13:10
Названа причина пожара в подмосковном общежитии 13:07
В Пермском крае возбудили дело после схода с рельсов семи вагонов 12:59
Под Воронежем оторвавшийся прицеп убил двух человек 12:53
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском выросло до пяти 12:36
В Челябинске арестована школьница, сбившая полицейского на Mercedes 12:30
Явка на выборах губернатора Приморья приблизилась к 40 процентам 12:29
Под Кировом три человека погибли в ДТП с микроавтобусом 12:22
В Саратовской области выясняют обстоятельства гибели детей при пожаре 12:18
Биатлонистка Ильченко получила разрешение выступать за Россию 12:06
В Швейцарии в ДТП с автобусом пострадали десять россиян 12:05
В Москве у пенсионера украли часы за 8,5 млн рублей 11:53
В Вологде жильцов пострадавшего от взрыва дома определят в гостиницы 11:45
На Урале мать и четверо детей отравились газом 11:30
Ушел из жизни известный российский ученый Вячеслав Степин 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
16.12.2018 13:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье срубили новогоднюю ель для Кремля

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Аркадий Колыбалов
В Подмосковье срубили ель, которая в новогодние праздники станет украшением Соборной площади Кремля.

В этом году ель для Соборной площади нашли неподалеку от деревни Еремино в Щелковском районе области. "Вообще, претенденток на звание главной елки страны было 30", - поделился с журналистами замначальника главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ Анатолий Качанов. Но представители возглавляемого им штаба по организации Всероссийской елки выбрали дерево из Еремино - столетняя красавица-ель высотой 27 метров понравилась придирчивой комиссии больше всего.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
С понедельника Москва встанет в новогодних пробках

Рубили елку не скучно. Лес вокруг превратился в Берендеево царство, откуда команда волшебников под руководством Гедиминаса Таранды забирала дерево для встречи Нового года. А взамен волшебники подарили местным жителям саженцы в кадках, которые весной можно будет высадить на месте срубленной ели. Местных жителей, к слову, несмотря на мороз, было немало. Ель в Москву всегда провожают пышно - с народными гуляньями, ярмаркой с новогодними сувенирами, хороводами и горячим чаем из 300-литрового самовара. "А еще говорят, что желание, загаданное в тот момент, когда рубят главную новогоднюю ель, сбудется", - уверяет жительница Щелкова Галина Сладкова. "Обязательно сбудется! Сегодня каждый может позволить себе стать ребенком и загадать желание", - пообещала министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

Сегодня срубленную ель упакуют, а уже завтра она автопоездом отправится в столицу. В Кремль новогоднее дерево прибудет 18 декабря. "Завезем сразу через Спасскую башню, которая открывается только два раза в год - на праздновании 9 Мая и для новогодней елки", - сказал Анатолий Качанов. По его словам, встречать автопоезд будут офицеры ФСО.

В ночь на вторник в Московском регионе обещают сильный мороз. Но уже днем главную елку страны начнут устанавливать и украшать -  и ее согреют 2 тысячи игрушек и 1,5 километра ярких гирлянд. А уже 26 декабря вокруг украшенной елки зазвенят детские голоса - в этот день пройдет Всероссийский новогодний карнавал, на который приедут 6 тысяч детей из всех регионов страны.

Кстати

В этом году журналистам впервые открыли секрет: у главной елки страны всегда есть дублер - дерево, занявшее, по мнению представителей штаба по организации Всероссийской елки, второе место. За ним наблюдают и его охраняют до тех пор, пока ель №1 не довезут до Москвы и не установят на Соборной площади.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Новый год РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Швейцарии в ДТП с автобусом пострадали десять россиян
Володин назвал сомнительным легитимность решения об автокефалии
Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 под Томском выросло до пяти
Овечкин установил личный рекорд в НХЛ
Опубликован список самых надежных автомобилей в мире