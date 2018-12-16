В Подмосковье срубили новогоднюю ель для Кремля

В Подмосковье срубили ель, которая в новогодние праздники станет украшением Соборной площади Кремля.

В этом году ель для Соборной площади нашли неподалеку от деревни Еремино в Щелковском районе области. "Вообще, претенденток на звание главной елки страны было 30", - поделился с журналистами замначальника главного эксплуатационного управления Управделами президента РФ Анатолий Качанов. Но представители возглавляемого им штаба по организации Всероссийской елки выбрали дерево из Еремино - столетняя красавица-ель высотой 27 метров понравилась придирчивой комиссии больше всего.

Рубили елку не скучно. Лес вокруг превратился в Берендеево царство, откуда команда волшебников под руководством Гедиминаса Таранды забирала дерево для встречи Нового года. А взамен волшебники подарили местным жителям саженцы в кадках, которые весной можно будет высадить на месте срубленной ели. Местных жителей, к слову, несмотря на мороз, было немало. Ель в Москву всегда провожают пышно - с народными гуляньями, ярмаркой с новогодними сувенирами, хороводами и горячим чаем из 300-литрового самовара. "А еще говорят, что желание, загаданное в тот момент, когда рубят главную новогоднюю ель, сбудется", - уверяет жительница Щелкова Галина Сладкова. "Обязательно сбудется! Сегодня каждый может позволить себе стать ребенком и загадать желание", - пообещала министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева.

Сегодня срубленную ель упакуют, а уже завтра она автопоездом отправится в столицу. В Кремль новогоднее дерево прибудет 18 декабря. "Завезем сразу через Спасскую башню, которая открывается только два раза в год - на праздновании 9 Мая и для новогодней елки", - сказал Анатолий Качанов. По его словам, встречать автопоезд будут офицеры ФСО.

В ночь на вторник в Московском регионе обещают сильный мороз. Но уже днем главную елку страны начнут устанавливать и украшать - и ее согреют 2 тысячи игрушек и 1,5 километра ярких гирлянд. А уже 26 декабря вокруг украшенной елки зазвенят детские голоса - в этот день пройдет Всероссийский новогодний карнавал, на который приедут 6 тысяч детей из всех регионов страны.

Кстати

В этом году журналистам впервые открыли секрет: у главной елки страны всегда есть дублер - дерево, занявшее, по мнению представителей штаба по организации Всероссийской елки, второе место. За ним наблюдают и его охраняют до тех пор, пока ель №1 не довезут до Москвы и не установят на Соборной площади.