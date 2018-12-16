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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

Текст: Галина Мисливская (Владивосток)

После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко. Такие данные приводит сайт Центризбиркома.

Фото: Александр Корольков/РГ
Кожемяко выиграл досрочное голосование в Приморье

По состоянию на 23:00 местного времени были введены в систему ГАС "Выборы" данные с 55,26% участков. За Олега Кожемяко отдано 59,69% голосов, вторым идет кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с результатом 26,47% голосов, далее следуют Алексей Тимченко (Партия Роста, 5,48%) и Роза Чемерис ("За женщин России", 3,95%).

Явка, по данным на 18:00, составила 39,57%.

Предварительные итоги голосования Приморский крайизбирком планирует подвести в понедельник к 10:00 местного времени (03:00 мск). Тогда же будет объявлена итоговая явка.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Единый день голосования-2018
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