ЦИК: Олег Кожемяко лидирует на выборах губернатора Приморья

После обработки более половины протоколов участковых избирательных комиссий на повторных выборах губернатора Приморья лидирует врио главы региона Олег Кожемяко. Такие данные приводит сайт Центризбиркома.

По состоянию на 23:00 местного времени были введены в систему ГАС "Выборы" данные с 55,26% участков. За Олега Кожемяко отдано 59,69% голосов, вторым идет кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с результатом 26,47% голосов, далее следуют Алексей Тимченко (Партия Роста, 5,48%) и Роза Чемерис ("За женщин России", 3,95%).

Явка, по данным на 18:00, составила 39,57%.

Предварительные итоги голосования Приморский крайизбирком планирует подвести в понедельник к 10:00 местного времени (03:00 мск). Тогда же будет объявлена итоговая явка.