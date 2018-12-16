ЦИК: Жалоб на нарушения в ходе голосования в Приморье не поступало

Новости

Три человека пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Томской области 11:12
Видео: Пожилая автоледи перепутала педали газа и тормоза 11:00
В Чите в ДТП с маршруткой пострадали четыре человека 10:50
Путин поздравил Назарбаева с праздником 10:39
Дипломат рассказал о бегстве Порошенко с дебатов Европарламента 10:37
Роналду обновил несколько рекордов "Ювентуса" 10:36
Умер участник "Кривого зеркала" Обид Асомов 10:21
Продажи Lada в странах Евросоюза падают третий месяц подряд 10:17
В Башкирии пять человек погибли в тройном ДТП 10:10
В Башкирии трое детей погибли при пожаре в жилом доме 09:51
В Приморье проголосовала почти треть избирателей 09:49
В Египте представили уникальную гробницу фараонов 09:30
Японская газета рассказала о возрождении рыбной ловли в России 09:20
Ученые рассказали о влиянии риса на появление лишнего веса 09:05
В Саратовской области при пожаре погибли двое детей 08:59
Для вывоза хабаровчан с острова Хайнань привлекут самолеты "Авроры" 07:28
Следователи начали проверку взрыва газа в Вологде 07:09
Явка на выборах в Приморье к полудню составила 13,97 процента 06:46
Опубликован список самых надежных автомобилей в мире 06:22
В Португалии исчез с радаров вертолет медслужбы 05:52
В США губернатор запретил цирковые представления с дикими животными 05:04
Избирком Приморья рассказал о явке на выборах губернатора на 10 утра 04:22
Американцы разбомбили мечеть на востоке Сирии 04:20
Власти США стали меньше следить за авиапассажирами 03:20
В Приморье стартовали повторные выборы губернатора 02:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Стало известно, кто победит в воздушном бою Су-57 и F-35
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Болельщики выбрали лучших спортсменов года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
Лучшие фотографии зарубежных агентств 2018 года
16.12.2018 11:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

ЦИК: Жалоб на нарушения в ходе голосования в Приморье не поступало

Текст: Галина Мисливская (Владивосток)
Фото: Александр Корольков
На горячую линию Центризбиркома поступило 44 обращения в связи с проведением повторных выборов губернатора Приморья, жалоб на нарушения среди них нет. Об этом сообщил журналистам на брифинге в пресс-центре Приморского крайизбиркома член ЦИК Евгений Шевченко.

"На данную минуту в ЦИК России поступило 44 обращения граждан - жителей Приморского края - по поводу выборов и ни одной жалобы, - рассказал он. - К слову сказать, в избирательную комиссию Приморского края тоже на данную минуту не поступило ни одной жалобы о нарушениях в ходе голосования".

Обращения связаны в основном с порядком голосования. Избиратели спрашивают, могут ли они голосовать за кандидатов в губернаторы Приморского края, если имеют в регионе лишь временную регистрацию, как проголосовать, если паспорт находится на переоформлении и тому подобное. Четверо избирателей попросили проверить, обработаны ли их заявления о голосовании по месту фактического нахождения.

Фото: Александр Корольков/РГ
Общественные наблюдатели оценили ход выборов в Приморье

Системой "мобильного избирателя" воспользовались 26 048 человек - они подали заявления в установленном законом порядке, чтобы проголосовать не на участках по месту жительства, а по месту нахождения в день выборов, сообщил Евгений Шевченко.

При этом он ответил на опасения, которые касались большого количества "мобильных избирателей" на двух участках - №982 во Фрунзенском районе Владивостока и №1614 в Лесозаводске. "Мы это внимательно проверили, и должен сказать, что по 982 участку - 672 курсанта Морского государственного университета прикрепились для того, чтобы проголосовать", - пояснил член ЦИК. Аналогичная ситуация на УИК 1614, к которой прикрепились 645 работников расположенного рядом предприятия непрерывного цикла. "Поэтому никаких аномалий нет, такие цифры были в прошлые дни голосования", - добавил Евгений Шевченко.

Напомним, 16 декабря в Приморском крае проходят повторные выборы главы региона. На этот пост претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко, представляющий ЛДПР, самовыдвиженец врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Пятый кандидат, Игорь Степаненко из "Патриотов России", снялся с выборов.

Власть Работа власти Регионы Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Единый день голосования-2018 РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Володин назвал сомнительным легитимность решения об автокефалии
В Приморье проголосовала почти треть избирателей
Овечкин установил личный рекорд в НХЛ
Умер участник "Кривого зеркала" Обид Асомов
Опубликован список самых надежных автомобилей в мире