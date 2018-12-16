ЦИК: Жалоб на нарушения в ходе голосования в Приморье не поступало

На горячую линию Центризбиркома поступило 44 обращения в связи с проведением повторных выборов губернатора Приморья, жалоб на нарушения среди них нет. Об этом сообщил журналистам на брифинге в пресс-центре Приморского крайизбиркома член ЦИК Евгений Шевченко.

"На данную минуту в ЦИК России поступило 44 обращения граждан - жителей Приморского края - по поводу выборов и ни одной жалобы, - рассказал он. - К слову сказать, в избирательную комиссию Приморского края тоже на данную минуту не поступило ни одной жалобы о нарушениях в ходе голосования".

Обращения связаны в основном с порядком голосования. Избиратели спрашивают, могут ли они голосовать за кандидатов в губернаторы Приморского края, если имеют в регионе лишь временную регистрацию, как проголосовать, если паспорт находится на переоформлении и тому подобное. Четверо избирателей попросили проверить, обработаны ли их заявления о голосовании по месту фактического нахождения.

Системой "мобильного избирателя" воспользовались 26 048 человек - они подали заявления в установленном законом порядке, чтобы проголосовать не на участках по месту жительства, а по месту нахождения в день выборов, сообщил Евгений Шевченко.

При этом он ответил на опасения, которые касались большого количества "мобильных избирателей" на двух участках - №982 во Фрунзенском районе Владивостока и №1614 в Лесозаводске. "Мы это внимательно проверили, и должен сказать, что по 982 участку - 672 курсанта Морского государственного университета прикрепились для того, чтобы проголосовать", - пояснил член ЦИК. Аналогичная ситуация на УИК 1614, к которой прикрепились 645 работников расположенного рядом предприятия непрерывного цикла. "Поэтому никаких аномалий нет, такие цифры были в прошлые дни голосования", - добавил Евгений Шевченко.

Напомним, 16 декабря в Приморском крае проходят повторные выборы главы региона. На этот пост претендуют четыре кандидата: Андрей Андрейченко, представляющий ЛДПР, самовыдвиженец врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Пятый кандидат, Игорь Степаненко из "Патриотов России", снялся с выборов.