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16.12.2018 07:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Для вывоза хабаровчан с острова Хайнань привлекут самолеты "Авроры"

Текст: Юлия Гарднер

В правительстве Хабаровского края обеспокоились ситуацией, в которую попали туристы из Хабаровского края на острове Хайнань.

Фото: depositphotos.com
Борт "ИрАэро" из Хайкоу после посадки в Челябинске вылетел в Москву

Напомним, клиенты туроператора "Жемчужная река" не смогли вылететь домой из-за долгов фирмы перед перевозчиком. После вмешательства властей людей из других регионов России вывезли бортами "ИрАэро", а вот дальневосточники остались ждать прямого рейса из Ханкоу в Хабаровск.

По предварительным данным, на китайском острове остаются более 160 туристов из Хабаровского края.

"Решение есть. Авиакомпания "Аврора" готова предоставить два борта, сейчас заключаем договоры на перевозку. Но необходимо получить разрешение на их посадку в Китае. Решением этого вопроса сейчас занимается МИД", - написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на своей страничке в Instagram.

Сообщается также, в Китай вылетает представитель регионального Ростуризма, чтобы узнать точное число туристов из Хабаровского края.

Экономика Туризм Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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